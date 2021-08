Cinthia Fernández apuntó contra Juana Viale tras sentirse ninguneada: "Me chicaneó toda la mesa; me preguntó juzgando"

El lanzamiento de Cinthia Fernández en la política la llevó a confrontar con Patricia Bullrich en la mesa de Juana Viale: las mujeres se cruzaron al debatir sobre las críticas que sufrió Florencia Peña por su visita a Olivos en Pandemia. Siendo foco de cuestionamientos, la panelista de LAM apuntó contra la nieta de Mirtha Legrand.

"Yo sentí que hablé bien, que fui clara. Con ella (Patricia Bullrich) terminamos el programa con la mejor. No fue nada contra ella. Dije lo que sentía y lo que vivo, porque a mí me recontra maltratan... A mí me chicaneó toda la mesa. Todos. Hasta Juana", disparó Cinthia, manifestando su incomodidad con la conductora, quien está al frente de los programas de su abuela.

Atento a su comentario, Ángel de Brito le preguntó: "¿Juanita también te chicaneó? ¿Cómo?". Y la panelista de LAM respondió: "Ella está en las mismas condiciones que yo. No es periodista. Y el lugar de conductora no es el mismo que le de un invitado...".

Antes de que termine su idea, Yanina Latorre la cruzó en defensa de Juana Viale: "No, pará, ella puede ser conductora sin ser periodista...".

Enojada, Cinthia la interrumpió: "No, pará, no escuchás y estás mezclando todo, Yanina. Ella está en las mismas condiciones que yo. Porque yo no soy ni periodista, ni política, pero sin embargo estoy en la tele. Y creo que ella tendría que ser más anfitriona y más acogedora. Porque vos podés preguntar y de última yo me quemo o no con la respuesta. Pero ella me dijo '¿no creés que no podés entrar a la política con un tema solo?'".

"Yo sé que a mí me van a dar con un caño siempre, pero me preguntó juzgando. Ella puede preguntar y yo desarrollar mi idea y me puedo mandar la macana de responder bien o no". G-plus

Segura de que hacer un camino en como diputada por Unite, Cinthia Fernández agregó, picante contra Juana Viale: "Yo sé que a mí me van a dar con un caño siempre, pero me preguntó juzgando. Ella puede preguntar y yo desarrollar mi idea y me puedo mandar la macana de responder bien o no".