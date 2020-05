Cinthia Fernández apuntó contra la China Suárez por la polémica las "máquinas para la piel"

“No quiero vender ninguna maquinita para la cara. Gracias”, twitteó la China Suárez en plena polémica por unos dispositivos de belleza para piel que promocionaban muchísimas famosas argentinas. Cinthia Fernández es una de las celebrities que defienden el producto y lo vende a través de sus redes sociales. Ahora salió al cruce al publicar fotos de la actriz promocionando un producto similar, que es su competidor.

“Es el Instagram de ella que tiene una parte exclusiva para esto, igual que tenemos nosotras por eso no tiene nada de malo, solo que no hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando y mucha gente que no es del medio y también tiene un trabajo extra”, escribió Cinthia en Twitter, junto a unas fotos de un video de la China usando el producto, que cuesta 200 dólares.

"Es el Instagram de ella que tiene una parte exclusiva para esto. No hay que tirar mala leche a los colegas porque todos estamos trabajando". G-plus

Ángel de Brito aprovechó para ironizar por el mensaje que la pareja de Benjamín Vicuña había puesto. “No. Pero si dijo que...”, lanzó, en alusión al tweet que había mandando la actriz en pleno escándalo con la empresa NuSkin Argentina, hoy imputada por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación imputada por brindar información falsa y engañosa para la promoción y venta de sus productos a través de influencers en las redes sociales.

¿Saldrá la China Suárez a responderle a Cinthia Fernández?

