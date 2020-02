Cinthia Fernández, ante la chance de que Baclini vaya al Bailando con Luli Salazar o Loly Antoniale: "Me parecería muy desagradecido"

Cuando faltan cerca de dos meses para que comience el Bailando, el nombre de Martín Baclini es uno de los que suena con más fuerza. Según contó Mariana Brey en Los Ángeles de la Mañana, ¡y con Cinthia Fernández delante!, el empresario podría regresar a la pista acompañado de Luciana Salazar o de Mariana "Loly" Antoniale.

En el momento en que la panelista contaba la información, Cinthia esbozó una cara de fastidio que disimuló con risas nerviosas. Aunque al final, Brey relató: “Martín quiere ir al Bailando pero no aceptaría hacerlo con ninguna de las dos por una cuestión de respeto a Cinthia”. Al rato, la madre de Charis, Bella y Francesca Defederico exclamó que hay “¡cero chance!” de volver a bailar con Baclini.

"Me caería mal que Baclini vaya al Bailando con Luciana Salazar porque es su amiga y tuve un montón de problemas, fue parte del desencadenante de que esté separada. Y Loly Antoniale fue una exnovia de él. Entonces, no…". G-plus

Instantes más tarde, Mariana le planteó un picante escenario hipotético a Cinthia respecto de quien fuera su pareja durante un año y medio hasta mediados de 2019: “¿Cómo te caería que acepte un Bailando Luli o con Loly?”. Ahí, Cinthia Fernández mutó de la carcajada a la seriedad y afirmó: “Yo creo que no va a aceptar, pero me parecería muuuy desagradcido porque la verdad es que yo lo llevé al Bailando, porque salía conmigo. Él lo sabe, lo tiene re claro y lo dice por todos lados. Me parece que lo ayudé en un montón de aspectos”.

Y continuó: “Me caería mal porque una es (su) amiga y tuve un montón de problemas, fue parte del desencadenante de que esté separada. Y la otra fue una exnovia de él. Entonces, no… Él disfruta la cámara. Y si fuera con otra persona no me molestaría, pero hay que ver cuánto dura, ja, ja!”.

De todas formas, Lourdes Sánchez, pareja del productor ejecutivo de ShowMatch Chato Prada, concluyó: “En la producción lo quieren mucho, pero no está en la lista de convocados por ahora”