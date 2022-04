Chyno Agostini le respondió a su ex novia tras sus fuertes acusaciones: "Yo sé quién soy y qué hice"

La ex novia de Chyno Agostini (21) lo había liquidado en declaraciones a la prensa al tratarlo de vago, y el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini le respondió sin vueltas a Sol Raies.

"No tengo que decir nada porque yo sé lo que soy, sé lo que fui y todo lo que hice", arrancó el cantante en una nota con Mitre Live, con Juan Etchegoyen.

Entonces, a cinco meses de la separación, continuó: "Me dolieron las declaraciones, obviamente porque fue una pareja que quise y valoré mucho en su momento".

"Me dolieron las declaraciones, obviamente porque fue una pareja que quise y valoré mucho en su momento". G-plus

Sol había declarado: "Vivió en mi departamento, jamás me ayudó a pagar el alquiler. La verdad es que es muy poco hombre... Me vivió, es un malagradecido por salir a ensuciarme así (sugiriendo que le fui infiel) cuando jamás le hice eso. Yo decidí cortar la relación. Él no trabajaba, iba a hacer temas, no fue a laburar... La única persona que lo ayuda económicamente, que no llegué a conocer, fue Daniel, el papá. Él le daba la poca plata que tenía. (…) Era un vago".

Sin entrar en polémicas, Agostini se defendió de Raies: "No tengo absolutamente nada que decir porque sé cómo soy y la gente de mi entorno sabe cómo soy. No fue nada fácil encarar mi vida solo, entonces no pienso opinar de algo que es efímero. Me dolió, pero me parece cualquiera".

Más sobre este tema La reacción de Nazarena Vélez al conocer a la novia de Chyno Agostini: "Y un día el nene la presentó"

CHYNO AGOSTINI DESMINTIÓ A SOL RAIES, SU EXNOVIA

"Siempre fue un vamos y vamos, nunca fue un 'te dejo tirada'", enfatizó Chyno Agostini para cerrar la polémica con Sol Raies.

"No sé si mintió, porque hay cosas que son ciertas, pero son verdades a medias. Sé que cometí errores en un montón de cosas, pero yo nunca la dejé sola en ningún aspecto, pero es un tema personal que no quiero hablar demasiado", reconoció Chyno Agostini.