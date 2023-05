Emotivo video: Chris Martin de Coldplay le cumplió el sueño a un fan con autismo y cantó con él en el escenario

Chris Martin, el cantante de Coldplay, viajó a Barcelona, España, para dar una serie de shows. Sin dudas, el último fue el más especial, ya que le cumplió un sueño a un fanático.

Un joven se acercó a él y quiso subir al escenario. El artista no lo dudó y lo invitó a cantar con él. Muy dulce, mientras Chris tocaba el piano, el fan venezolano interpretó junto a él la conmovedora canción Til Kingdom Come.

"En su tercer concierto en Barcelona, España, Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay, sorprendió al público con un generoso gesto: invitó a un joven con autismo para que lo acompañara a cantar uno de sus temas", contaron el Twitter, junto al conmovedor video de este momento que el joven fan jamás olvidará. ¡Muy generoso!

COLDPLAY EN COLOMBIA CON JBALVIN Y BAD BUNNY

Coldplay también sorprendió a los fanáticos en su primer show con entradas agotadas en Bogotá, al tocar su propia versión del éxito mundial 'La Canción' de JBalvin y Bad Bunny. La legendaria agrupación mostró cómo la música latina ha influido en ellos y cómo el género urbano se ha vuelto popular en todo el mundo.

Coldplay’s “Music of the Spheres World Tour” comenzó en marzo del 2022 y se presentó dos noches en Bogotá, Colombia. La gira mundial también ha presentado a otros artistas además de Turizo, como Camila Cabello, H.E.R, Mariah the Scientist, Bea Miller y muchos más artistas jóvenes que están surgiendo en la escena musical.