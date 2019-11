La Chipi, picante con Lola Latorre por sus dichos sobre el jurado: "Es una atrevida, que primero aprenda a bailar"

Esta semana, Lola Latorre dio un verdadero batacazo en el Súper Bailando al imponerse en el voto telefónico al Polaco, Noelia Marzol y Luciana Salazar.

En medio de su alegría, la hija de Yanina Latorre dio un móvil en vivo a Los Ángeles de la Mañana en el que se mostró filosa al hablar sobre el jurado compuesto por Ángel de Brito, Pampita, Flor Peña y Marcelo Polino.

Más sobre este tema El sincericidio de Lola Latorre sobre el jurado del Bailando: "¿Por qué no convocan personas más jóvenes?"

“¿Por qué no convocan jurados más actuales? Ay, ahora me estoy arrepintiendo. Lo que yo digo es un jurado, ay cómo uso la palabra, un jurado más joven. Flor Vigna, Flor Torrente, Sofi Morandi y yo somos gente a las que no nos divierte lo mismo que a ustedes. Estaría bueno que evalúen (personas) más jóvenes. Quizás no tienen tanta trayectoria o experiencia, pero estaría bueno”, aseguró Lola.

A muchos les sorprendieron las declaraciones de Lola, incluida Mariela “La Chipi” Anchipi, ex participante del Súper Bailando y quien supo integrar el BAR en 2018: “¡Qué atrevida! Que primero aprenda a bailar”, aseguró la esposa de Dady Brieva en Por si las moscas en La Once Diez.

Entre risas, comentó: “Ella no estuvo cuando estuvo Moria, Nacha, Solita, Pachano, gente más grande que la de hoy. El mundo no es solamente para los jóvenes, Lolita. Además Pampita y Ángel son jóvenes, así que es una atrevida Lolita”.

Por último, opinó sobre el jurado: “Polino no es el más maligno. He visto a Pampita ser terrible, Flor también a veces cuando se enoja es muy mala. A mí me tiene montada desde el año pasado, que conté que se habían estado haciendo señas con Jimena Barón en el duelo, y no me quiere”.