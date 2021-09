La Chipi, enojadísima con el jurado tras ser eliminada en La Academia: "Me parece una falta de respeto"

Mariela "La Chipi" Anchipi fue eliminada de La Academia tras la fallida salsa de a tres con Dan Breitman. Al ir al duelo, al jurado, Pampita, Ángel de Brito, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín, no les terminó de convencer su propuesta, la bailarina quedó fuera del programa y se fue enojada.

"Me parece que es una falta de respeto, no solamente hacia mí. Puede ser que no te guste lo que te propuse, pero que digan que el trabajo no estuvo logrado me parece una falta de respeto", expresó La Chipi, minutos después de su eliminación ante el micrófono de LAM.

Luego, agregó, indignada: "Estaba todo pensado, la puesta, el acting. Fue una cosa distinta. Igual, me voy re feliz porque vinieron un montón de colegas a felicitarme".

"Entiendo que al jurado no le guste determinadas cosas, y está súper bien, pero que no está logrado, en algo que se nota que hubo un trabajo atrás, me parece una falta de respeto". G-plus

"Entiendo que al jurado no le guste determinadas cosas, y está súper bien, pero que no está logrado, en algo que se nota que hubo un trabajo atrás, me parece una falta de respeto. ¡Pará!", acotó.

Más sobre este tema La Chipi la rompió en el baile del caño en La Academia con la presencia de Dady Brieva

Pese al sabor amargo de la salida del programa, La ChIpi subrayó que su paso por el programa de Marcelo Tinelli le sirvió para reconectarse con el baile: "Me voy súper feliz. Yo había matado a mi bailarina en la pandemia y esto me conectó con el baile. Me voy agradecida y feliz. Pero sí lo que siento es falta de respeto".