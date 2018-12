Son momentos de pura tensión. Luego de que Sofi Morandi y Julián Serrano eliminaran a Mica Viciconte de Bailando 2018, esta noche Jimena Barón deberá enfrentarse a Mery del Cerro para ganarse un lugar en la final junto a la pareja teen del certamen.

La Chipi: "El otro día en el duelo del tango estaban bailando y como que Jimena Barón la miró a Florencia Peña y la jurado le dijo 'yo estoy con vos, prometo que estoy con vos' y se agarraron los dedos". G-plus

Y mientras analizaban las últimas instancias del programa en Los Ángeles de la Mañana, Mariela "la Chipi" Anchipi dio que hablar con algo que vio en la pista: "El otro día en el duelo del tango estaban bailando y como que Jimena Barón la miró a Florencia y la jurado le dijo 'yo estoy con vos, prometo que estoy con vos' y se agarraron los dedos. No sé si hay 'tongo' o no, pero me pareció de mal gusto con el resto de la gente. No sé si lo vieron el resto de los participantes pero nosotros que estamos ahí, nos pareció de cuarta. No da. Sos jurado, no da", expresó la jurado del BAR en vivo.

Jimena Barón: "Cállese señora. Deje de mentir. Y si va a hablar de mí, mínimo salude cuando me cruza. No se haga la que no me ve que tengo el qlo (sic) más grande que un termotanque. Es físicamente imposible". G-plus

Alertada por esto, Jimena recogió el guante y le salió al cruce en Twitter: "Cállese señora. Deje de mentir. Y si va a hablar de mí, mínimo salude cuando me cruza. No se haga la que no me ve que tengo el qlo (sic) más grande que un termotanque. Es físicamente imposible".

¡Tremendo!