El conductor de Morfi posó para Ciudad y habló de todo: su presente laboral, su separación tras 14 años de matrimonio, su hija, el amor y más.

Leandro "El Chino" Leunis (38) nos recibe en Telefe, su casa desde hace 5 años. Son las doce del mediodía y él está despierto hace rato. Su día empezó a las seis y Morfi, el programa que conduce junto a Zaira Nara (30) desde el 11 de marzo, terminó hace pocos minutos.

"Tengo 38 años y para conductor soy un pendejo todavía. Creo que el mejor momento para un conductor es a los cuarenta y largos". G-plus

Chequea algunos mensajes, pide una gaseosa light que no tomará durante la entrevista para no romper el clima, apoya su teléfono en la mesa y se entrega de lleno a una larga charla. En medio de ella, de su boca surge una anécdota que lo pinta de cuerpo entero: "Durante enero vine todos los días a ver el programa, con mi mate. Me quedaba atrás de cámara. Quería ver cómo laburaban, cómo se manejaban en el equipo".

Nacido el 9 de septiembre de 1980 bajo el signo de Virgo, el Chino es un fiel exponente de las caracteríticas más reconocidas de su signo: meticuloso, analítico, detallista, perfeccionista. Su anécdota recién contada lo confirma.

-¿Cómo estás en este momento?

-Estoy muy bien, contento, muy feliz, estoy en un lindo momento.

-¿Cómo te adaptaste a Morfi, cómo te sentís en el programa?

-Muy bien, mejor de lo que esperaba con respecto a levantarme tan temprano. Pensaba "¿cómo voy a hacer?". Me estoy levantando todos los días a las 6 de la mañana, le encontré la dinámica del horario al que tengo que salir, un poquito antes de que empiece el caos del tránsito. Encontré la rutina: el despertador suena a las 6, termino saliendo de la cama, 6.15, 6.20. Tengo el celular como despertador y otro a pila por las dudas. De ahí bajo, prendo la pava, subo a bañarme, vuelvo a bajar y si tengo tiempo me hago un sandwichito de jamón y queso en pan árabe, me tomo unos mates, como unas castañas de cajú y salgo.

-¿Y al llegar al canal cómo es la rutina?

-Llego 7.30 al canal, casi siempre primero voy a maquillaje para sacarme de encima eso. De ahí voy al camarín, donde tengo la rutina con los PNTs (N. de la R.: publicidad no tradicional), datos sobre los entrevistados del día y si surge alguna otra noticia más también. Leo todo eso y 8.15 leemos la rutina, vuelvo al piso y arrancamos.

-¿Cómo te llevás con Zaira?

-No nos conocíamos mucho. Habíamos hecho la alfombra roja de los Martín Fierro juntos nada más. Es divina. Si tuviese que construir a la compañera perfecta, no me saldría tan bien. Es una mina espectacular, cero conflicto, tiene esa seguridad linda que hace que no esté pensando en que le voy a sacar el lugar. Funcionamos muy bien y muy rápido ya tenemos química al aire. Practicamos bastante, nos "coachearon" y se nota, llegamos con una linda química. Estoy feliz, es importante llevarse bien, porque todos los días compartís mucho tiempo, si no, es un embole.

-¿Veías el programa antes?

-Era televidente, había venido de invitado y siempre me sentía parte, me gustaba, siempre tenía buena repercusión. Así que cuando surgió la posibilidad de hacer el programa al toque le dije que sí a Darío Turovelzky (director de Contenidos Globales Viacom/Telefe). Me gusta lo que pasa con la actualidad que te atrapa de otra manera. Me gusta mostrar también esa parte periodística mía. El programa me desafía. Igual, desde siempre estoy informado, escucho a Luis Novaresio -que me encanta- todas las mañanas, cuando llego, mi equipo de producción me tiene todo preparado. Después, en el programa Paulo Kablan y Melina Fleiderman están con las noticias y nosotros tenemos más la visión de un ciudadano. Hay un equipazo: los que te nombré más Santiago Giorgini. Hay oficio.

"¿Cómo es Zaira? Si tuviese que construir a la compañera perfecta, no me saldría tan bien. Es una mina espectacular, cero conflicto, tiene esa seguridad linda que hace que no esté pensando en que le voy a sacar el lugar. Funcionamos muy bien y muy rápido ya tenemos química al aire". G-plus

-Sos el nuevo...

-Sí, estoy entrando a una estructura con un engranaje perfecto.

-¿Cómo hiciste para meterte en un grupo armado?

-Durante enero, por ejemplo, vine todos los días a ver el programa, con mi mate. Quería ver cómo laburaban, cómo se manejaban en el equipo, el espíritu.

-Es raro lo que contás...

-Ya me habían confirmado que yo iba a ser el conductor y, la verdad, todos me lo agradecieron, porque vine a ver con toda la humildad del mundo y a aprender.

-Está bueno pero no es algo habitual, lo sabés.

-Sí, claro. Pero me parece que me sumó mucho y me dio una perspectiva linda del grupo. Y eso me dio la tranquilidad de que cuando llegó el aire, yo ya tenía horas de vuelo con todos. Vi el programa desde el piso, desde el control. Me encanta estar sumergido en esta estructura y en este canal.

-Llegaste a Telefe hace 5 años y ahora sos indudablemente una de las caras más reconocidas del canal, aunque al comienzo no tenías ninguna experiencia en tele de aire. ¿Cómo analizás este proceso?

-Claro, llegué en 2014. Por momentos me detengo y siento que crecí mucho. Siendo totalmente objetivo y parándome sobre afirmaciones concretas, la verdad es que vine con la experiencia que traía del cable, había laburado en TyC Sports, en Much Music, pero no en tele de aire. El cambio fue muy grande a nivel exposición, sobre todo. De todas maneras, suelo naturalizar mucho todo eso, soy "yo" siempre. Pero sí tengo que decir que estoy feliz por todo lo que ha pasado, cómo fui viviendo las distintas experiencias. Siento que soy mucho mejor profesional de lo que era antes de encarar cada uno de los proyectos de los que participé en Telefe, y eso me hace sentir exitoso.

-¿Qué otro tipo de cosas hacés para mejorar en tu trabajo?

-Trato de ser lo más profesional posible y todo lo que dependa de mí, hacerlo. Por ejemplo, conocer el programa en el que voy a trabajar, ir a un nutricionista, a un deportólogo, me hago un estudio para ver cómo están mis cuerdas vocales, proponerle al equipo cantar, actuar, romper con las estructuras y lo seguro. No hacer el ridículo, pero tampoco temerle. Estaba más contenido pura y exclusivamente por mí y ahora quizás estoy más "picante".

-¿Qué creés que ve Telefe en vos para posicionarte como uno de los conductores destacados de tu señal?

-Primero, creo que mi compromiso. Es difícil hablar "por" Telefe, pero imagino que tiene que ver con que soy una persona comprometida y siento que evoluciono programa a programa. Y también considero que la madurez para un conductor llega en unos años más de los que tengo. Ahora tengo 38 y para conductor soy un pendejo todavía. Creo que el mejor momento para un conductor es a los cuarenta y largos, donde estás en un momento de seguridad, sos papá, con hijos grandes, viviste tu vida, tenés tus horas de vuelo. Ahora voy a sumar mínimo 15 horas de vivo por semana. Eso me hace confiar mucho en un devenir.

-¿Trabajás pensando en el conductor que vas a ser?

-Siempre. Estoy atento al que soy y consecuentemente en el que voy a ser.

-Es un buen título para una entrevista...

-Sí, creo que mejor podría ser: "Estoy trabajando en el conductor que soy y eso me lleva a un buen lugar para el conductor que voy a ser".

-Hablando de lo físico, te veo más flaco, y también me contabas lo del nutricionista y deportólogo, ¿qué cambios estuviste haciendo?

-Sí, por un lado bajé 6 kilos. Nunca le había dado bola a la alimentación sumada al entrenamiento. Miraba a otros y sentía que a mí me faltaba algo. Fui a un nutricionista y a un deportólogo, me midieron, empecé con una dieta bastante estricta por lo ordenada. Por ejemplo, me tuve que comprar una balanza para pesar cada comida, no me resultó para nada difícil. Me había empecinado y la hice sin problemas. Ahora me cambió el metabolismo y no necesito tanta meticulosidad. Me sacio bastante rápido y si como pesado después yo mismo me voy balanceando. Si comí mucho un domingo al mediodía, a la noche capaz ceno un té, pero no porque me esté cuidando, sino porque no me entra más. Creo que todo esto es parte de ser profesional. Me hace bien y no conozco a nadie exitoso que no haga actividad física por la mañana, eso te da la máxima funcionalidad para tu mente, además de mejorar tu autoestima, sentirte mejor, estar más rápido.

"Soy medio 'huevón' para las salidas. Para mí no es un gran plan ir a bailar, por ejemplo. No me copa, en ese lugar no voy a conocer a una nueva compañera". G-plus

-¿Te preocupa el paso del tiempo, acercarte a los 40?

-No tengo historia con la edad, ninguna. Tengo 38 y me encanta cumplir años, disfruto de mi día. Sí me pasó el otro día que estaba hablando con el reemplazo que dejó mi entrenador que se fue de vacaciones y era un pibe de 18 años. Puse a Los Paralamas para entrenar y me dijo "mi viejo escucha eso". Yo me siento un pibe, pero ahora hay otros pibes que son realmente pibes, ja, ja. El paso del tiempo nos hace valorar mucho más lo que hacemos, en qué gastamos el tiempo, en qué nos hacemos mala sangre. Si lo agarrás del lado consciente, sufrís menos.

-¿Cómo te llevás con las redes sociales?

-Súper bien. Lo que sí me pasa a veces es que me engancho y me siento un boludo. Capaz tenés 25 mil mensajes de buena onda y dos de mala onda y te enganchás con esos. El otro día por ejemplo leí uno que decía: "Saquen a este pibe que es un fracasado" y es como que digan "Saquen a este pibe que es narigón" y yo no soy narigón, pero igual.

-¿Qué hacés en esos casos, contestás o bloqueás?

-Mirá, hay una opción de la que soy fan que es "silenciar". De todos modos me parece que hay que tomar consciencia que la mala utilización de las redes, puede ser muy dañina y que un comentario de estos no es "ay, no pasa nada". Por ahí me estás generando un mal momento. Porque hay una idea de que los que trabajamos en los medios no sufrimos, somos millonarios y demás. Y no es así, por ahí un día estás inseguro o tenés un día más o menos y justo recibís un comentario así que te hace sentir mal. A veces veo que otros usuarios con muchos seguidores se ponen a contestar alguna agresión y digo "no, no, no lo hagas". Inevitablemente te pasa de engancharse, pero hay que evitarlo.

-Estuvimos observando que te animaste a mostrar un costado mucho más sexy y eso hace que recibas miles de comentarios halagadores. ¿Fue algo planeado o se fue dando?

-Tiene que ver con lo que hablábamos antes. Estaba muy "atado", tiene que ver con algo personal. Y ese también soy yo, disfruto de todas mis facetas.

-¿Cómo te llevás con la soltería tras 14 años de matrimonio (con Karin Rodríguez)?

-Con mucha tranquilidad. Contrariamente a lo que se puedan imaginar, nada. Estoy con mi líbido muy enfocada en el trabajo, estoy también conectando con mi pequeña hija y una dinámica nueva que no es fácil para mí, empecé a necesitar gente que me ayude. Vivo en Ramos y laburo en Martínez. Son cosas que me ayudan a crecer y me ponen en mi eje. Tanto Karin como yo sabemos que lo más importante es Delfi. Al estar conversado eso, tenemos una relación híper fluída y positiva. No es que nos pasó algo por lo cual nos separamos, sino que fue una conversación de a dos. Cuando uno hace las cosas con amor y con el corazón es todo más fácil. De todas maneras no es fácil esto que me está pasando, es muy difícil, pero estoy haciendo lo mejor posible, poniéndole mucho corazón y mucha paciencia para mí y para todos. Lo más importante acá es tener mucho amor y ser empático con el otro y con uno mismo. El tiempo nos pone sabios.

-¿Cómo se le explica a una nena de 9 años como tu hija Delfina que sus papás se van a separar?

-Creo que ellos son más sabios, nosotros nos hacemos problemas de más. Yo hago mi terapia y voy acompañándola a Delfi, y creo que estamos haciendo todo lo posible para que ella también vaya reconociendo esta nueva situación, donde hay mucho amor y estamos haciendo todo lo más llevadero posible.

-Venís de una familia tradicional, sos un hombre de fe, cristiano, ¿sentís la separación como un "fracaso"?

-Obviamente que para mí estar casado me hacía sentir orgulloso, tenía mi anillo y eso, pero justamente porque soy cristiano y tengo una admiración por Cristo, leo sobre él, me interesa y me interesa el autoconocimiento y la psicología y el coaching, entiendo todo este momento. De ese lugar abordo la vida y soy bastante consecuente con eso. Es la manera en la que la vida me resulta más fácil y llevadera.

-¿Te ves de nuevo en pareja?

-Me encantaría. Este es un momento de reacomodamiento y no es algo en lo que esté pensando, pero tampoco estoy cerrado. Estoy tranquilo y confiando en lo que va a venir.

-¿Cómo son, por ejemplo, tus fines de semana ahora? ¿Salís más con amigos, vas a bailar?

-Soy medio "huevón" para las salidas. Para mí no es un gran plan ir a bailar, por ejemplo. No me copa, en ese lugar no voy a conocer a una nueva compañera.

"Bajé 6 kilos. Nunca le había dado bola a la alimentación sumada al entrenamiento. Miraba a otros y sentía que a mí me faltaba algo. Fui a un nutricionista y a un deportólogo, me midieron, empecé con una dieta bastante estricta por lo ordenada. Por ejemplo, me tuve que comprar una balanza para pesar cada comida, no me resultó para nada difícil. Me había empecinado y la hice sin problemas. Ahora me cambió el metabolismo y no necesito tanta meticulosidad". G-plus

-¿Te animarías a alguna app de citas o a conocer a alguien por redes sociales?

-¡No, no! Aparte pienso que por ahí es un tipo en un locutorio que me está hablando, no sé. Directamente no respondo por las dudas, por ahí es un poco ortodoxo.

-Preferís el cara a cara...

-Sí, claro. No me hace sentir cómodo hablar con alguien que no sé quién es.

-¡Mirá si alguien después lo cuenta en los medios!

-¡Me muero! Igual me considero una persona muy perceptiva y sé no me va a pasar nada de eso.

Fotos: Musepic

Videos y edición: Leandro Bevilacqua