Chino Leunis contó cómo es trabajar con Pampita en El Hotel de los Famosos: "Le puso el cuerpo al proyecto"

En diálogo con LAM, Chino Leunis contó cómo es trabajar con Pampita en el mano a mano de El Hotel de los Famosos y dejó en claro que quiere volver a conducir con ella.

“Ángel de Brito había dicho que ella no aparece tanto como vos en el reality”, le comentó el cronista al conductor, quien respondió: “Pero él es picarón, Pampita algunos días se va a las 6 o 7 de la tarde y yo me quedo hasta las 10 suponete”.

“Pero no es que no está en las grabaciones, ella va, se mata de frio como yo y de vez en cuanto algún sábado del mes no venía porque tiene su reality. Pampita es la que primero puso el cuerpo para hacer el programa”, expresó Leunis.

Así, el Chino explicó por qué tiene esa postura con su compañera: “Tiene una nena de 8 meses que le da la teta cada tres horas, me parece hasta casi ridículo juzgarla negativamente, de verdad te digo, pongo las manos en el fuego por ella”.

“Quiero hacer 1500 programas más con Pampita, me parece la mejor compañera que me tocó. Le pone el pecho a las balas todo el tiempo, le puso el cuerpo al proyecto”, finalizó en diálogo con la emisión de América.

CHINO LEUNIS HABLÓ DE LAS ACUSACIONES DE BULLYING EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Habrá quedado un resabio post pandemia que estamos todos medios locos, reprimidos, pero me preocupa la violencia que hay en general”, sentenció en LAM el conductor de eltrece.