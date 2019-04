Activo en las redes sociales, pero esquivo a los conflictos y las polémicas, el Chino Darín fue blanco de burlas en Twitter por su papel en la película Durante la tormenta, en donde interpreta a un joven español (el actor lleva 3 años instalado en España) y decidió no dejarlas pasar.

"El Chino Darín hablando con acento gallego. Ja, ja, ja, ja, ja... Así somos los argentinos, estamos 5 minutos en España y hablamos como Sabina. Acá hay venezolanos que viven hace 40 años y cuando hablan parece que estuvieran cantando Cachita", le escribió una usuraria virtual. Y el Chino se hizo eco del comentario: "¡¿Y vos creés que hablo así en mi vida cotidiana?! ¿No se te ocurrió pensar en el concepto de 'ficción'? ¿También creés que las tormentas generan interferencias espacio temporales?", tuiteó, a modo explicativo.

En la misma línea, otro seguidor le escribió: "El Chino Darín somos todos, chicos. Yo pongo un pie en Córdoba y al ratito estoy hablando como Chichilo Viale". Y el actor retrucó: "Yo no".

Sin ánimo de confrontar hostilmente, pero con la clara intención de defender su trabajo, el hijo de Ricardo Darín también argumentó por qué se tomó unos minutitos para responder las burlas: "Me divierte un poco la verdad. Soy combativo, ¡qué le voy a hacer! No me gusta dejar pasar un offside".