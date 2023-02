China Suárez viajó a Santiago del Estero, donde vive la familia de Rusherking, y mostró el dulce gesto que tuvo su suegra: "Me encantó"

Más enamorados que nunca, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking comparten con sus seguidores momentos de su día a día, los viajes que hacen para recargar energías y dulces postales de sus salidas familiares.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la actriz viajó a Santiago del Estero, provincia de donde es oriundo su novio, y sorprendió al mostrar qué regalo especial le hizo su suegra: “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo la China, imitando la tonada santiagueña, en un video que subió a Instagram Stories.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí”, cerró, hablándole al cantante de lo feliz que la hizo el gesto que tuvo su mamá.

CHINA SUÁREZ LE HIZO UNA TREMENDA DECLARACIÓN DE AMOR PÚBLICA A RUSHERKING

En una verdadera declaración de amor pública, China Suárez expresó sobre Rusherking: "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él".

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme".

"Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca".



"Hoy te admiro y quiero más que ayer y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo", le dedicó China a Rusher en Instagram.