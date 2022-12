China Suárez sorprendió a La Joqui con un dulce posteo

China Suárez sorprendió al compartir el último lanzamiento de La Joaqui, Barbie Copiloto, a través de sus stories de Instagram. Y al dedicarle un dulce mensaje de apoyo.

La pareja de Rusherking, que dio sus primeros pasos como solista gracias a sus últimas dos canciones, Lo que dicen de mí y Ya no quiero verte, contó que le encanta la música de su colega.

"Me vi varias notas de ella, me hace emocionar. Qué felicidad me da que la esté rompiendo, te lo merecés mucho reina", le dijo, etiquetándola, junto a cariñosos emojis en señal de buena onda.

CUÁL ES LA CARRERA MUSICAL DE LA JOAQUI

La Joaqui comenzó su carrera musical a los 18 años, en el mundo freestyle. Según confesó, se refugió en la música para escapar de los malos momentos de su vida.

Pronto comenzó a grabar álbumes de estudio que la popularizaron entre los seguidores del género: Harakiri y Todo Tu Interior (Acústico), y entre sus canciones más famosas se encuentran Cuantas veces, Rocho y Todo tu interior.