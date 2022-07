China Suárez siguió el consejo de Wanda Nara y lo mostró en un provocador video

El posteo de China Suárez comiendo pizza abrió el debate en las redes sociales respecto de si era una chicana para Wanda Nara, o en realidad era un guiño a la esposa de Mauro Icardi, ya que siguió su consejo al pie de la letra.

"Parada técnica, mi pizza favorita", publicó la pareja de Rusherking al ponerse a masticar una porción de mozzarella con otra de fainá encima, dentro de su auto.

Acto seguido, la China posteó la foto de la tradicional pizzería de Chacarita, ubicada en Álvarez Thomas 1321.

Más sobre este tema Wanda Nara salió al cruce de las críticas por sus fotos en Ibiza sin Photoshop: "Tengo celulitis, como todas"

Las especulaciones sobre la indirecta de China Suárez a Wanda Nara surgieron a raíz del posteo en el que reflexionó tras las críticas a su cuerpo al natural: " Chicas... si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa".

EL POSTEO DE WANDA NARA EN EL QUE SE HABRÍA INSPIRADO CHINA SUÁREZ

Además de recomendar "darle a las pizzas sin culpa", Wanda Nara había reflexionado sobre su dieta y las fotos que posteaba, aunque China Suárez no haya hecho ninguna referencia a eso.

Más sobre este tema Tremendo mensaje de Rodrigo Lussich Lussich a Wanda Nara sobre Icardi: "Después de lo que te hizo con China Suárez, dejate besar"

"Obviamente nadie sube una foto en donde se ve mal. Cuando me enfermé de COVID, no subía fotos de cómo estaba arruinada en la cama. Todos (los que tenemos la posibilidad) nos mostramos comiendo sushi o comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no es tan ‘instagrameable’. Mis hijas también lloran y tampoco las subo así. Espero a que estén de buen humor para hacerles una foto... en fin. El retoque puede beneficiar o perjudicar", continuó.

"Les puedo asegurar que amo cada centímetro de mi cuerpo. ¡Sí, tengo celulitis como todas tenemos! También acné. Y, en verano, raíces porque descanso de la tintura. En fin, soy real. Y elijo mi mejor perfil para subir a mis redes", cerró Wanda Nara.