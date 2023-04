China Suárez reveló que rogó por amor: "Me arrodillé para pedir que no me dejen"

El mal de amores es universal, y María Eugenia China Suárez (31) tampoco se salvó de llorar y hasta rogar a una pareja que no la dejen sola.

"Me rompieron el corazón a los veintipico. Fue muy duro, era muy celoso, y me decía 'te amo pero no puedo con tu personalidad'. Se había enamorado de mi libertad, mi independencia. Y hablo de cómo soy yo, no de libertad de estar con 20 personas a la vez", reveló a semanas de oficializar su ruptura con Rusherking.

"Yo me acuerdo que me arrodillé. Me vi. Fue durísimo. Como la desesperación de decir 'qué hago arrodillada diciéndole por favor que no me deje'. Porque me decía 'te amo, me encantás pero no puedo estar con vos por tu personalidad. Me hace mal, me da celos'. Y yo le decía que iba a cambiar", continuó en diálogo con Grego Rossello para Luzu TV.

Quizás arrepentida, China Suárez concluyó: "Cosas que una hace en momentos de desesperación que después, la vida no por nada es sabia y acomoda a todo el mundo en su lugar".

MARÍA EUGENIA CHINA SUÁREZ DIO PISTAS SOBRE QUIENES LE ROMPIERON EL CORAZÓN

Con la premisa de ser ambigua para que la prensa no saque conclusiones, María Eugenia China Suárez se soltó y dio pistas sobre el primer hombre que le rompió el corazón.

"Fue muy cag…, era más grande. Te acordás tarde, hdp. Un año y medio estuviste, ¿y un año y medio después te das cuenta que te hace mal?", afirmó la madre de Rufina con Nicolás Cabré, y de Amancio y Magnolia con Benjamín Vicuña.

Entonces, se lamentó: "Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro".

"Es lo que pasa mucho. Se enamoran de tu independencia y libertad, y es lo primero que te quieren sacar. No es que pase siempre, pero me ha pasado alguna que otra vez", se quejó la China.

Menos melodramática, la China Suárez se negó a dar indicios de quién fue el segundo hombre que le rompió el corazón, pero a semanas de su separación de Rusherking su risa cómplice fue elocuente: "Mis amigos saben quién fue el segundo por el que me arrodillé".