China Suárez reveló la pregunta que le hizo Rufina Cabré que la empujó a lanzarse como cantante

China Suárez, tras El Juego del Amor, presentó Lo que se dice de mí, su primera canción como solista.

Tras la presentación, a la que asistieron sus amigos y Rusherking, su pareja, contó que sentía mucho "miedo" a lanzarse como cantante.

Sin embargo, Rufina, su hija con Nicolás Cabré, le hizo una pregunta que la "destrabó".

CHINA SUÁREZ REVELÓ QUÉ LE DIJO RUFINA QUE LA EMPUJÓ A LANZARSE COMO SOLISTA

"Tenía una traba porque me daba mucho miedo. No es lo mismo cantar sola que estar dentro de un formato, con una estructura".

"Yo jamás estudié canto ni música y siempre le tuve mucho respeto a las personas que se dedican a esto", contó en Nadie dice nada.

Y cerró revelando la pregunta que le hizo su nena que marcó un antes y un después en su vida.

"Un día me dijo: 'Mamá, estás todo el día cantando en casa... ¿Por qué no te dedicás a eso?'. Es me destrabó. Y después me crucé con personas que me impulsaron como Santi Celli", cerró, agradecida.