En septiembre de 2017, Eugenia "China" Suárez (27) le confirmó a la prensa una dulce versión que venía tomando fuerza: el pedido de matrimonio de Benjamín Vicuña (40). "Benja es muy romántico. El pedido fue de rodillas, en Chile", contaba la actriz, sin dar demasiados detalles.

"¿Si nos vamos a casar? No sé, no sé. Algún día, no sé. Es que me preguntaron tanto que ya no sé. Estamos hace tres años, para mí es una vida". G-plus

Sin embargo, el tiempo pasó, la pareja tuvo a Magnolia (1), se enfocó en el trabajo (actualmente protagonizan la novela éxito de eltrece Argentina, tierra de amor y venganza) y los planes de bodas fueron dilatándose.

Consulta sobre el tema en Metro y Medio, el programa radial de Sebastián Wainraich y Julieta Pink, la actriz sorprendió con su respuesta, en la que le dejó abierta la puerta a la duda. "¿Se van a casar?”, le preguntaron. Y la China respondió, dejando entrever que no tenía ningún apuro por hacerlo: "No sé, no sé. Algún día, no sé. Es que me preguntaron tanto que ya no sé. Estamos hace tres años, para mí es una vida", comentó, cansada de las reiteradas preguntas por el tema.

En la última tapa que protagonizó para la revista Gente, Suárez no solo habló con lujos de detalles del romántico y espacial pedido de casamiento que le hizo Benjamín, sino que antes de dar ese paso firmarán un convenio premarital: "¡Quiero casarme! Pero claro que firmando un prenup (acuerdo prenupcial), con todo claro... No quiero líos. No necesito la plata de nadie. Eso es demodé, de mujeres demasiado dependientes. Y yo no voy a dejar de trabajar jamás".