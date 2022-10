China Suárez y un pícaro piropo a Rusherking: "Basta, un límite te pido"

La felicidad que siente Rusherking desde que comenzó su historia de amor con Eugenia “la China” Suárez se plasmó en el último tema que presentó inspirada en ella y a la que llamó Perfecta. Y el noviazgo sigue avanzando a pase firme con el correr de los días.

Así quedó reflejado en la foto que compartió Eugenia en Instagram Stories, y que su novio ya había subido a las redes, con un pícaro piropo haciendo alusión a las cosas que le genera el cantante: “Basta, un límite te pido”, escribió con un emoji de un corazón encendido y una carita roja, traspirando y sacando la lengua.

“Suerte en Neuquén, te espero aquí”, cerró la ex de Benjamín Vicuña, con quien tiene a sus hijos Magnolia y Amancio (además de ser madre de Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré), dejando en claro que espera que el artista vuelva a sus brazos tras su presentación en el Sur.

¡Están a full!

CHINA SUÁREZ REFLEXIONÓ SOBRE EL AMOR QUE SIENTE POR RUSHERKING

Eugenia “la China” Suárez habló de lo enamorada que se siente de Rusherking y de los prejuicios que tuvo que superar por su diferencia de edad; ella tiene 30 años y él 22.

"Es muy fuerte lo que me pasa con Tomi. Al principio, les decía a mis íntimos que no lo podía explicar y entendí eso de que hay amores que no tienen explicación. No podía poner en palabras por qué me gustaba tanto o qué era lo que me atraía de él", expreso en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

"También me preguntaba qué iba a hacer con alguien de 22, tenía mis prejuicios, pero nunca me lo había planteado cuando era al revés”, agregó, feliz de esta etapa al lado del hombre que conquistó su corazón.

Y cerró, sincera: “Tuve parejas que me llevaban más de diez años y nunca me hicieron ruido. Los centennials vienen desprogramados, con otra cabeza, con otra visión del mundo, sin preconceptos".