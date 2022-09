China Suárez opinó a fondo de María Becerra, exnovia de Rusherking: "Ella es una mega artista y me encanta su música"

El lunes por la noche, China Suárez aprovechó su noche de hotel en Chile para hacer un Instagram Live y fue contundente cuando le preguntaron sobre María Becerra, la exnovia de Rusherking.

"¿Qué opinás de María Becerra?", consultaron insistentemente los seguidores de la actriz y cantante en el vivo. Lejos de ignorar la consulta, la China le puso el pecho.

"Que es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música", sintetizó Suárez, dejando en claro que no tiene ningún problema con la exnovia de Rusherking, pese a que el joven trapero declaró que el noviazgo no terminó en los mejores términos.

RUSHERKING HABLÓ DEL FIN DE SU NOVIAZGO CON MARÍA BECERRA

A fines de 2021, María Becerra comunicó el escandaloso final de su noviazgo con Rusherking en Twitter. Seis meses después, el cantante de trap habló de la ruptura.

"Tengo una imagen buena de María. Lamentablemente terminamos mal, como es públicamente conocido, pero me quedo con las cosas buenas que vivimos", había manifestado Rusherking en la nota que le dio a Terapia Picante, el ciclo de YouTube conducido por Alan Parodi.

Y destacó: "Tengo un buen recuerdo sobre ella, obvio. No es que está todo mal".