China Suárez mostró por dentro su nueva casa después de la remodelación total: "Vean los resultados"

A cuentagotas, China Suárez fue mostrando las remodelaciones de su casa nueva, a la que se mudó a mediados del año pasado tras separarse de Benjamín Vicuña. Esta vez, la actriz mostró su flamante hogar desde otros ángulos y espacios rediseñados.

"Les voy mostrando todo de a poquito. Ustedes me bancaron durante toda la remodelación y me encanta que sean parte y vean los resultados", escribió la China en Instagram.

La actriz acompañó el mensaje con un video que ilustra algunos de los rincones más especiales de la casa que habita con sus hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, y con sus perritos.

Se puede ver el enorme espacio verde, con una ambientación rústica, campestre. Una larga mesa, bajo una galería, y confortables asientos, de diferentes estilos.

Por otro lado, la China dejó espiar un cuarto muy luminoso, con un enorme ventanal, y un estampado floral en la pared, del cual la expareja de Benjamín Vicuña se declaró fanática.

CHINA SUÁREZ DIO DETALLES DE SU CASA NUEVA

"Sé que aman los antes y después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño. Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir qué elegir. Me inspiran mucho las casas inglesas", describió la China, en una publicación pasada.

"Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo. Y me fascinan los papeles murales", señaló.

"La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo. Y la bañera es la de mis sueños. Es de piedra, y en cuanto la vi, supe que tenía que ser mía", finalizó China Suárez, junto a fotos ilustrativas de su hogar.

