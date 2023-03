China Suárez mandó al frente a Nico Cabré sobre cómo fue el pedido para que Rufina sea parte de su videoclip: "Lo agarramos en un re buen día"

Si bien la historia de amor de Eugenia “la China” Suárez y Rusherking todavía no cumplió un año, el noviazgo de la parejita avanza firme con viajes, declaraciones de amor en las redes y hasta la primera canción a dúo que lanzaron recientemente (llamada Hipnotizados) que los tiene como protagonistas a ellos y a Rufina, la hija que la actriz y cantante tuvo con Nicolás Cabré.

Y en su paso por Noche al Dente, el programa que conduce Fer Dente por América, la China no pudo evitar emocionarse al ver imágenes de su videoclip con un primer plano de su pequeña: “Ay, está mi Rufita, ¡la amo!”, lanzó.

Luego, dio detalles de cómo fue la conversación que mantuvo con el padre de su niña para ser parte de este proyecto: “Es como un plano angelical el que le hacen. No es porque sea mi hija, se me cae la baba, pero es verdad. Y yo la puse a prueba porque, obviamente, le pedí autorización a Nico. Él está en México, se fue a dirigir, y lo llamamos por Facetime dos días antes. Y Rufi me decía ‘no, má, no me va a dejar’, y yo le respondí ‘vas a ver que sí’”.

"yo puse a prueba a Rufi porque, obviamente, le pedí autorización a Nico. Él está en México, se fue a dirigir, y lo llamamos por Facetime dos días antes". G-plus

“Nico empezó desde muy chiquito y me había dicho que esperemos a que Rufina sea más grande, a ella le gusta esto, hace los challenges, tiene su cuenta en TikTok privado con sus bailes y sus cosas, mi japonesita”, agregó.

Y continuó: “Y bueno, lo agarramos a Nico en un re buen día, le mandamos un beso. Él me dijo ‘a ver, pásame con Rufi’. Ahí le preguntó si realmente tenía ganas de hacerlo y ella le contestó ‘sí, papá, ´por favor’. Y bueno, listo, le dijo que sí”.

"Lo agarramos a Nico en un re buen día, le mandamos un beso. Él me dijo ‘a ver, pásame con Rufi’. Ahí le preguntó si realmente tenía ganas de hacerlo y ella le contestó ‘sí, papá, ´por favor’. Y bueno, listo, le dijo que sí". G-plus

“Ya está más grande, ya decide. Tiene 9 años, no es que es un bebé. Después lo llamé a Nico y le dije ‘no sabés lo en serio que se lo tomó, no se movió de su posición’. Me hizo acordar mucho a mí cuando era chiquita y mis papás me dijeron ‘nos dimos cuenta de que esto es realmente lo que te gustaba porque no es que a las 2 horas te querés ir’. Es tediosa una filmación, son muchas horas, había lluvia y ella estaba feliz de la vida”, cerró Eugenia, muy conmovida.

Más sobre este tema La China y Rusherking lanzaron su esperada colaboración: qué dice la sugerente letra de Hipnotizados

LA CONFESIÓN DE CHINA SUÁREZ SOBRE CÓMO VIVIÓ LA PRIMERA NOCHE QUE DURMIÓ CON RUSHERKING

Muy enamorada de Rusherking, Eugenia “la China” Suárez visitó Noche al Dente –el programa que conduce Fernando Dente por América- y dio detalles de qué sintió la primera noche que durmió con el cantante.

“A Tomi no lo conocía personalmente y cuando lo vi (en la fiesta Bresh), me gustó su actitud. Estaba con una capucha verde y estaba en un costadito, como misterioso. A mí, me suelen gustar esas personalidades, como el misterioso porque no era el alma de la fiesta o estaba borracho, estaba como ahí tranquilito y me pareció súper lindo”, comenzó diciendo Eugenia.

Luego, diferenció el inicio de este vínculo con los anteriores: “Fue todo muy lento. Fue muy distinto a todo lo que yo venía haciendo en mi vida, fue como esas relaciones antiguas, como muy despacito. Esa noche cada uno se fue a su casa, no fue como esa cosa como de ahora que se van juntos. Yo no soy tradicional y con él fue una cosa…”.

"ME ACUERDO QUE DESPUÉS DE UN TIEMPO, LA PRIMERA VEZ QUE DORMÍ CON ÉL (RUSHERKING), ME PASÓ QUE ME ABRAZÓ Y POR DENTRO DECÍA ‘POR FAVOR QUE NO ME SUELTE NUNCA MÁS’, ESA FUE LA SENSACIÓN QUE TUVE". G-plus

“Me acuerdo que después de un tiempo, la primera vez que dormí con él, fue algo que no me había pasado nunca. Yo soy bastante… no fóbica, pero no me gusta dormir enroscados. Si puedo hacer la pared de almohadas en el medio, la hago”, agregó.

Y cerró, muy enamorada: “Está bien que soy pisciana e intensa, pero me pasó que me abrazó y por dentro decía ‘por favor que no me suelte nunca más’, esa fue la sensación que tuve”.