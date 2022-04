La China Suárez se lanzó como cantante: escuchá su tema El juego del amor junto a Santi Celli

Tras varios meses en los que fue noticia por su resonante escándalo con Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez se relanzó como cantante con el tema El juego del amor, en colaboración con Santi Celli.

En medio de una nueva escalada de rumores sobre un mensaje que le habría hecho llegar a Icardi a través de un tercero, en Socios del espectáculo adelantaron en exclusiva que la actriz volvía a la música tras varios años.

La relación de la China con la música comenzó en Casi Ángeles donde integraba la banda Teen Angeles como “Jaz” Romero. Tras esa experiencia, grabó los covers de Trátame suavemente y You know I´m no good para la banda sonora de los films Abzurdah y El hilo rojo.

Mirá el nuevo videoclip de la China Suárez y Celli.

LA CHINA SUÁREZ ABRE UNA NUEVA ETAPA EN SU CARRERA COMO CANTANTE

Sin embargo, no se quedó ahí la pasión musical de la China, ya que en su canal oficial de Youtube tiene varios videos musicales en los que trabajó junto a Benjamín Vicuña, Lali Espósito, Peter Lanzani y otros colegas.

Dichos videos fueron subidos entre 2017 y 2019, y algunos de ellos tuvieron gran repercusión, sobre todo Tuyo, que grabó con el protagónico de Vicuña en pleno escándalo por su incipiente relación.

De esta manera, la actriz relanzó este jueves su carrera musical con el tema El juego del amor, del que ya había dado algunos adelantos en sus redes sociales.

“La China Suárez arranca su carrera musical. Lo bueno es que detrás de cada problema, escándalo y tragedia, ello lo canaliza y se reinventa. En la pandemia se reinventó y sale a cantar”, señaló Adrián Pallares en Socios del espectáculo al dar a conocer la noticia.

Para ese entonces, la actriz publicó un video en Instagram Stories anticipando su primer trabajo junto a Santiago Celli: "No les puedo poner el sonido, pero no puedo más con esta canción", explicó la actriz con un video mudo para generar expectativas.

LA CHINA SUÁREZ Y SU NUEVA ETAPA EN LA MÚSICA

Una semana atrás, la actriz compartió el primer adelanto de la canción, con un video que publicaron al unísono con Celli en sus redes sociales. Con imágenes en blanco y negro, los adelantos muestran escenas de la intro del tema musical.

El juego del amor fue producido por el legendario Cachorro López, que trabajó con artistas de la talla de los Fabulosos Cadillacs, Diego Torres y Laura Miller; y por Ale Sergi, el cantante de Miranda!.

Además del estreno en las redes sociales, el dúo presentará oficialmente el tema el sábado a las 20 en Niceto Club, aprovechando el recital que Celli tenía anunciado en ese lugar.

“Hace un tiempo, empezamos a trabajar en música de ella porque no encontramos gracias a Mariela Crocci, que nos presentó. La China es bastante sensible y tiene deseos de expresarse a través de la música”, contó Celli antes de la presentación del video.

“Yo tenía este lanzamiento pendiente que había empezado a trabajar con Cachorro Lopez y Ale Sergi (…), y no entró en mi disco porque era muy diferente. Y la invité a colaborar, y estamos a punto de estrenar la canción. En junio van a tener más canciones, pero acá van a poder escucharla antes”, agregó el cantante