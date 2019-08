China Suárez visitó Hora 25, el ciclo que conduce Jorge Lanata en TN, y contó su experiencia con la lactancia con su hija menor Magnolia, que tiene 1 año y 5 meses: “Magnolia duerme con nosotros y toma teta, Va a tener 18 años, se va a fumar un pucho y va a tomar teta”, bromeó.

Y agregó sobre la niña, fruto de su amor con Benjamín Vicuña: “Tiene un año y cinco meses, y viene corriendo a que se la de. Es todo lo que yo decía ‘qué horror que hagan eso’ y me está pasando a mí en este momento. No puedo. Es adicta. Llora con una angustia”.

Al día siguiente y al ver la repercusión de su testimonio en los medios, la China compartió un extenso video en Instagram Stories en el que abrió su corazón y habló más a fondo del tema.

"Estoy con una contractura tremenda. Las mamás que trabajan y dan la teta, me deben entender. Y sino tampoco pido que me entiendan" G-plus

“Me escribieron varias mujeres sobre el tema de la lactancia. Mi experiencia es que amo darle la teta, me gusta mucho y obviamente estoy agotada a veces porque mi problema es que a la noche no la suelta... literal. Estoy con una contractura tremenda. Las mamás que trabajan y dan la teta, me deben entender. Y sino tampoco pido que me entiendan. Básicamente es eso lo agotador de la lactancia”, aseguró en la grabación.

“Me encanta, independientemente de lo bien que le hace a mi hija porque le estoy dando lo mejor, es el vínculo, el apego. Es el consuelo para todo: cuando tiene sueño,cuando llego de grabar, cuando se golpea con algo o se cae, cuando me extraña. Es su lugar en el mundo, así que me fascina pero me gustaría sacársela a la noche para dormir un poco mejor y que duerma de corrido”, cerró la China e invitó a sus seguidoras a que le cuenten sus vivencias.