China Suárez le hizo una tremenda declaración de amor pública a Rusherking: "Me enamoré de él porque me valora como mujer"

Súper orgullosa, China Suárez posteó en Instagram un video de su novio, Rusherking, brillando arriba del escenario.

Además de remarcar que lo admira muchísimo como persona y profesional, sorprendió con una apasionada dedicatoria de amor.

Enamoradísima de su pareja, China subrayó las múltiples razones por las cuales siente un profundo amor por su pareja.

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional" G-plus

CHINA SUÁREZ CONTÓ POR QUÉ SE ENAMORÓ DE RUSHERKING

En una verdadera declaración de amor pública, China Suárez expresó sobre Rusherking: "Me enamoré de él porque luchó por un sueño que parecía imposible de alcanzar. Me enamoré de él por cómo lo quieren sus amigos. Me enamoré de él porque no es que no sienta miedo, sino porque avanza a pesar de él".

"Me enamoré de su forma de quererme, de su corazón y mirada nobles. Me enamoré porque no sé cómo lo hace, pero me abraza y sé que todo va a estar bien".

"Me enamoré porque me valora como madre, mujer y profesional. Me enamoré porque sabe acompañar, porque maneja kilómetros o se toma cuántos aviones sean necesarios para verme".

"Me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca" G-plus

"Me enamoré porque me abraza y se funde en mi piel. No se conformen con menos nunca, nunca".



"Hoy te admiro y quiero mas que ayer y te lo digo a vos, pero me gusta también compartir el orgullo que siento cuando me mandan estos videos. Sos grande arriba y abajo", le dedicó China a Rusher en Instagram.

¡Full romance!