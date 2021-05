China Suárez habló por primera vez del rumor de separación de Benjamín Vicuña: "Esta vez no hay crisis"

Desde que comenzaron los primeros rumores de crisis entre China Suárez y Benjamín Vicuña, ambos actores prefirieron llamarse a silencio. La única señal de que la versión era mentira tuvo lugar cuando él le comentó un posteo a su pareja, en la que posaba con su hija Magnolia, y escribió: “Las amo”.

Luego, Paula Varela contó en Intrusos que desde el entorno de la China y Benjamín le habían confirmado que estaban separados luego de que ella se fuera con Magnolia y Amancio a Miami justo cuando él volvió a Argentina tras una larga estadía en Chile.

“Pregunté ‘¿está separada la China?’. Y me dicen ‘sí, es una crisis muy fuerte, en este momento están distanciados, han vuelto de tantas que quizás vuelvan’”, contó la panelista.

"No estoy separada. No, me enteré porque me escribieron varias amigas, pero no… Esta vez sí que no… no sé de dónde salió. Ni crisis ni nada" G-plus

En medio de los rumores, Intrusos fue en busca de la palabra de la China cuando regresó de Miami y allí desmintió estar en crisis con el galán: “No estoy separada. No, me enteré porque me escribieron varias amigas, pero no… Esta vez sí que no… no sé de dónde salió. Ni crisis ni nada. Quizás por el viaje y todo eso, les pareció raro pero era un viaje que tenía programado de antes. Me enfermé, no lo pude hacer y no iba a cancelar todo”, respondió en la nota, donde hizo referencia a las anteriores crisis que atravesó con Vicuña.