China Suárez habló como nunca de su separación de Benjamín Vicuña y reveló los motivos

A un año de que Benjamín Vicuña comunicara en sus redes sociales el final de la relación de pareja con la China Suárez, tras cinco años y medio de amor y dos hijos en común, la actriz habló a fondo de la ruptura en un vivo de Instagram.

Ante las preguntas de sus seguidores sobre la separación de Vicuña, que se repetían en el vivo, la China reflexionó al respecto sin nombrar directamente a Benjamín y expuso los motivos por los que la pareja terminó. “A veces se termina el amor. Se terminan las relaciones", comenzó diciendo.

Más sobre este tema China Suárez opinó a fondo de María Becerra, exnovia de Rusherking: "Ella es una mega artista y me encanta su música"

"En el tema de las relaciones te dicen 'ojalá te dure' o 'fracasaste'. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz”, continuó la China, abordando el tema con seriedad.

"A veces el amor se termina. Para mí fracasar es estar en una relación en la que uno no es feliz, o el otro no es feliz". G-plus

Y aseguró: “No importa si dura un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano, que te sume. Para mí no es un fracaso. Para mí fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz”.

“No importa si dura 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mientras uno sea feliz y sea un vínculo sano, que te sume... Fracasar es permanecer en un lugar en el que no soy feliz”. G-plus

CHINA SUÁREZ OPINÓ A FONDO DE MARÍA BECERRA, EXNOVIA DE RUSHERKING

De novia con Rusherking hace cinco meses, la China Suárez fue contundente cuando sus fans le preguntaron en el vivo de Instagram por María Becerra, la exnovia de su actual pareja.

Más sobre este tema Fuerte reflexión de China Suárez sobre su romance con Rusherking tras su reencuentro: "Un amor sin reproches"

"¿Qué opinás de María Becerra?", consultaron insistentemente los seguidores de la actriz y cantante en el vivo. Lejos de ignorar la consulta, la China le puso el pecho.

"Que es una mega artista. La rompe, no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música", sintetizó Suárez, dejando en claro que no tiene ningún problema con la exnovia de Rusherking, pese a que el joven trapero declaró que el noviazgo no terminó en los mejores términos.