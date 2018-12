“Parece que la gente sin moral ni valores ahora quiere inventar otra versión de los hechos para desprestigiarme y tratar de zafar. @chinasuarez mandás a tu amiga @danielagoggi a que hable con los periodistas y les invente cosas que no son verdad”, le escribió Pampita a la actriz en diciembre de 2015, en plena polémica mediática del motorhome. Así de escandaloso fue el comienzo del romance entre Benjamín Vicuña y China Suárez.

“No saben qué hacer para limpiar la imagen de ella. La guionista de la película está tratando de hacerla zafar. Pregúntenle a la China, que diga la verdad. Yo nunca en 10 años salí a contar las cosas, pero ya es el colmo lo que inventan”, le dijo Pampita a Ciudad, indignada ante la versión de que había intentado agredir físicamente a la actriz.

"Hay cosas que no me gustaron y me hicieron muy mal. Sobre todo porque todos sabían que estaban separados. Y convino más la otra versión". G-plus

El tiempo pasó, Suárez y Vicuña se convirtieron en padres de Magnolia y todo se tranquilizó. Sin embargo, a tres años del escándalo, la actriz volvió a hablar del espinoso tema sobre el inicio de su romance con el chileno. “Gracias a Dios las heridas sanaron. Es el tiempo. Hay cosas que no me gustaron y me hicieron muy mal. Sobre todo porque todos sabían que estaban separados. Y convino más la otra versión. Ella había dicho que estaban separados, él estaba viviendo en otro departamento.”, dijo la China, en una charla con La Nación.

Si bien la actriz asegura que Benjamín había terminado su relación, Pampita había dicho algo muy distinto en aquel entonces. “Fui a visitar a mi marido, abrí la puerta del motorhome y vi lo peor que podía ver una mujer. Vi algo inesperado…. Esa misma mañana fuimos a la terapia de pareja. Lunes y martes se quedó en mi casa”, afirmó en aquel entonces la modelo.

Sobre el final, la China se refirió a su presente. “Sentí que fue injusto. Pero ya pasó. Tenemos una hija maravillosa. Una familia ensamblada. A sus hijos los amo, los quiero muchísmo, los cuido, desde mi lugar, lo que puedo, así que ya sanaron”, completó la actriz.