China Suárez fue con Rusherking a su esteticista y compartió pícara la sensual foto del resultado

Luego de las románticas vacaciones que compartieron en México donde dejaron espiar momentos de su intimidad, China Suárez regresó al país para continuar con sus actividades habituales y dejó al descubierto que Rusherking la acompaña en varias de sus citas.

En esta oportunidad, la actriz y cantante plasmó en Instagram Stories una postal donde se la ve sonriendo a cámara mientras posa con el músico y su esteticista, a quien recurre para cuidar su piel y cuerpo. Además, no dudó en reflejar los resultados al subir una imagen en ropa interior, de espaldas frente a un espejo y con el jean bajo.

“Ella es incondicional. La he llamado de viaje a la madrugada por alergias o sarpullidos. Ella está siempre”, escribió Eugenia en la fotografía, junto a un corazoncito, sin escatimar en halagos para la profesional que la cuida.

Más sobre este tema Divertido sincericidio de Rusherking desde la playa con China Suárez

RUSHERKING SALIÓ AL CRUCE DE LAS CRÍTICAS POR SU ROMANCE CON LA CHINA SUÁREZ

Luego de las repercusiones que generó el fuerte mensaje de Rusherking en Twitter, a poco de que blanqueara su relación con Eugenia “la China” Suárez, el cantante decidió compartir una contundente aclaración en las redes.

“Hola, mi gente. Bueno, hoy vengo a hablar sobre un tweet que escribí el otro día donde puse ‘qué se cree la gente para opinar de quién puede estar con quién. Déjense de romper los hue… y sean felices’”, comenzó diciendo el joven.

“Quiero aclarar que cuando digo ‘la gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, me banca y escucha mi música”, aclaró, remarcando que sus líneas no fueron dirigidas a sus seguidores.

Fotos: Captura de Instagram Stories