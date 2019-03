La China Suárez y el enorme desafío de componer a 'Raquel' en ATAV: "Me habían llamado para otro papel y..."

Completamente lookeada como Raquel, el fuerte personaje que compone en ATAV (Argentina, tierra de amor y venganza) por eltrece, de lunes a viernes a las 22 hs., la China Suárez (27) recibe a Ciudad.

Sentada en la increíble escenografía montada en los estudios de PolKa, la actriz reconoce: "Me habían llamado para otro personaje y cuando empecé a leer los libros dije 'quiero hacer de Raquel' y me dijeron 'mirá que es muy difícil, ¿estás segura?'. Y dije que sí, que me empezaba a preparar ya y estoy feliz de haberla elegido".

-Según lo que estuvimos leyendo, Raquel existió y tuvo una historia muy fuerte...

-Sí, existió y formó parte de una historia real que se desarrolló en nuestro país en la década del 30'. Fue la primera prostituta en desbaratar una banda tan grande como la Zwi Migdal. Están enterrados en un cementerio de Avellaneda pero no junto a otros miembros de la comunidad, en su momento no los dejaban entrar a las sinagogas, ser parte de la comunidad. Es una historia muy interesante. A la vez, es un tema muy actual y eso es lo más loco de todo. Pasó casi un siglo y parece mentira que estemos haciendo una tira con estas problemáticas y que sigan pasando las mismas cosas.

-¿Cómo va a reaccionar Raquel frente a todo lo que le pasa?

-Mi personaje en un momento se empodera y eso es lo que más me llamó la atención. Porque empieza muy sumisa pero en un momento no aguanta más, se empieza a plantar y es muy interesante lo que sucede.

-¿Cómo te preparaste para este rol, además de realizarte un radical cambio de look?

-Tuve una profesora de polaco, Krisha, que vive hace cuarenta años en Argentina y una coach actoral que se llama Dalia Elnecavé, más que nada para trabajar el tema de la postura, cómo se sentía ella, cómo hacía para estar así. Es todo tremendo en el mundo de Raquel: viene engañada, no sabe el idioma, es una pesadilla su vida y súper interesante para componer.

-¿Cómo fue tu primer acercamiento al personaje?

-¿Qué creés que la gente valora de ATAV?

-Espero que el proyecto en general, el esfuerzo que está haciendo la producción, hacer ficción nacional es muy difícil hoy en día con la cantidad de plataformas con las que competimos. Se invirtió mucho dinero, todos tuvimos que subir el nivel. La estética, los decorados, la historia es atractiva desde donde se la mire. Creo que está bueno que la vean porque es un pedazo de nuestra historia, atravesado por una historia de amor y venganza; la verdad es que es muy interesante.

-¿Tenés más proyectos en 2019 o vas a dedicarte de lleno a ATAV?

-No voy a hacer nada más. Trato de hacer una cosa a la vez, sino con la maternidad es incompatible.

-¿Cómo te estás organizando?

-En la producción me apoyan mucho. Son de otro planeta. Tuve la semana de adaptación de Rufi (N. de la R.: 5 años, su hija con Nicolás Cabré) y ellos entienden perfectamente, son muy humanos. Magnolia (1 año, su hija con Benjamín Vicuña) no va al maternal, es muy bebé. Me la traigo muchas veces acá, otras veces está en casa con la niñera o con Benja, porque tenemos horarios de grabación distintos. Van el padrino o la madrina. Y yo tengo un horario más reducido acá.

-Nico Cabré nos contó que a Rufina le encanta todo este mundo de la actuación, que también lo acompaña siempre a él, está en camarines y sabe todo lo que sucede tras bambalinas.

-¡Sí. Le encanta, ¡le fascina! Sabe que entra al piso y tiene que hacer silencio, entiende los decorados, entiende todo. Es que de un lado y del otro está rodeada de actores.

-¿La dejarán participar a ella también de este mundo?

-Mmm no... no sé. Si en un futuro me lo manifiesta y la veo segura, la acompañaré en la decisión que tome, pero todavía no sabe, es muy chiquita. Entiende todo, le encanta, pero tiene que estar segura de que es lo que realmente quiere hacer.