China Suárez contó qué aprende de su hija Rufina Cabré: "Ella viene libre de prejuicios"

Contenta por su pleno noviazgo con Rusherking y por su ascendente carrera como actriz, China Suárez reflexionó a fondo sobre la crianza de su hija mayor, Rufina.

La actriz, que con su ex, Nicolás Cabré, es mamá de Rufi, contó que la nena es su maestra; le enseña a vivir libre de prejuicios, por eso está atenta a sus comentarios y la escucha con atención.

China, que también tiene a Amancio y Magnolia con Benjamín Vicuña, contó que los chicos vienen con "otra cabeza". Por eso, se esfuerza por no limitarlos poniéndoles "etiquetas".

CHINA SUÁREZ REVELÓ QUÉ LE ENSEÑA SU HIJA MAYOR, RUFINA CABRÉ

China contó qué aprende de Rufi.

"Los chicos vienen con otra cabeza y la verdad es que es un placer. Más que enseñarle a ella, yo estoy muy atenta a las cosas que ella me dice o a sus actitudes porque me enseña muchísimo".

"Yo estoy muy atenta a las cosas que ella me dice o a sus actitudes porque me enseña muchísimo". G-plus

"Viene libre de prejuicios y yo, como mamá, no quiero meterle ninguna etiqueta. Quiero que Rufi sea libre, que elija... Me dice: 'Mamá, a veces me gusta más la ropa que dicen que es para varón' y yo le explico que está perfecto que así sea".

"O también me cuenta que le gustaría cortarse el pelo bien, bien cortito. 'Hacé lo que te haga feliz, que yo siempre te voy a acompañar', es mi respuesta", contó China, orgullosa de su hija mayor, en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina.

"Viene libre de prejuicios y yo, como mamá, no quiero meterle ninguna etiqueta". G-plus

Sin embargo, aclaró que la nena tiene 9 años y que aunque desea que crezca con libertad también le pone "límites".

¡Su maestra!