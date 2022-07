China Suárez contó cómo divide su tiempo entre sus hijos, el trabajo, las redes y su novio: "A veces, lloro de cansancio"

Fiel usuaria a las redes sociales, Eugenia “la China” Suárez no dudó en responder las consultas de sus seguidores y sorprendió con algunas declaraciones referidas a su vida personal.

Entre las preguntas, un usuario le preguntó: “¿Cómo hacés para criar esos hijos que están radiantes y a la vez trabajar, estar en las redes, tener novio, etc? Sos master”.

Fue entonces que la pareja de Rusherking se sinceró en Instagram Stories: “Soy un terremoto, Literal, no paro y hago 40 cosas a la vez”.

China Suárez en Instagram Stories: "Soy un terremoto, Literal, no paro y hago 40 cosas a la vez. A veces, lloro de cansancio igual". G-plus

“A veces, lloro de cansancio igual”, cerró, sincera, la mamá de Magnolia y Amancio (frutos de su relación con Benjamín Vicuña), y Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré.

Foto: Captura de Instagram Stories

RUSHERKING SALIÓ AL CRUCE DE LAS CRÍTICAS POR SU ROMANCE CON LA CHINA SUÁREZ

Luego de las repercusiones que generó el fuerte mensaje de Rusherking en Twitter, a poco de que blanqueara su relación con Eugenia “la China” Suárez, el cantante decidió compartir una contundente aclaración en las redes.

“Hola, mi gente. Bueno, hoy vengo a hablar sobre un tweet que escribí el otro día donde puse ‘qué se cree la gente para opinar de quién puede estar con quién. Déjense de romper los hue… y sean felices’”, comenzó diciendo el joven.

“Quiero aclarar que cuando digo ‘la gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, me banca y escucha mi música”, aclaró, remarcando que sus líneas no fueron dirigidas a sus seguidores.