China Suárez compartió la alegría de su hija Rufina actuando en su video con Rusherking: "Todo el día feliz"

China Suárez estrenó Hipnotizados, su nuevo videoclip con Rusherking, en el que participaron sus familiares, mejores amigos y en el que se destacó el debut de su hija Rufina como actriz.

La nena, fruto de su pasada relación con Nicolás Cabré, dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación acompañada por su mamá. Y China, muy contenta, hizo eco de la alegría de su hija.

"Créditos para mi Rufita debutando como actriz, siguió cada indicación del director y estuvo feliz todo el día", expresó Eugenia, muy dulce, junto a las fotos de su hija súper sonriente durante el rodaje.

CHINA SUÁREZ VIAJÓ A SANTIAGO DEL ESTERO, DONDE VIVE LA FAMILIA DE RUSHERKING, Y MOSTRÓ UN DULCE GESTO QUE TUVO SU SUEGRA

Más enamorados que nunca, Eugenia “la China” Suárez y Rusherking comparten con sus seguidores momentos de su día a día, los viajes que hacen para recargar energías y dulces postales de sus salidas familiares.

Y esta no fue la excepción. En esta oportunidad, la actriz viajó a Santiago del Estero, provincia de donde es oriundo su novio, y sorprendió al mostrar qué regalo especial le hizo su suegra: “¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó diciendo la China, imitando la tonada santiagueña, en un video que subió a Instagram Stories.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí”, cerró, hablándole al cantante de lo feliz que la hizo el gesto que tuvo su mamá.