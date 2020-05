La China Suárez se cansó y encaró a Ángel de Brito con una catarata de tweets: "Vos ni embarazada dejás tranquila a la gente"

En el mediodía del domingo la China Suárez estalló contra Ángel de Brito en Twitter. La gota que rebalsó el vaso llegó después de que Ángel de Brito retwitteó unos mensajes de Cinthia Fernández sobre la polémica de las “maquinitas para la piel” e ironizó con que la actriz se manifestó en contra de promocionar el producto pero hacía lo mismo con la competencia de esa marca. Cansada, la actriz lo cruzó.

“¿Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto”, lanzó la China, en la red social furiosa respondiéndose directamente al conductor de Los Ángeles de la mañana. “No me rompan más las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca”, siguió, muy molesta.

“Me vengo aguantando que me forreen hace mucho. Se meten conmigo porque SABEN que no contesto. Y no es que no lo haga porque me falte personalidad, no lo hago porque ODIO el conflicto”, aseguró en una de las respuestas a sus seguidores, molesta con el conductor y su ciclo.

También se refirió la polémica por el producto de belleza que promociona ella y el que anunciaban otras celebrities. “Y las cosas que uso para la cara, ni las vendo, ni recibo comisión, ni recluto gente. ¿Así o más claro?”, escribió, y cuando un usuario de la red social la quiso calmar, siguió. “¿Muere ahí? ¡Hace más de una semana que están jodiendo con el temita!”, cerró la China Suárez, enojadísima.

Vos ni embarazada dejas tranquila a la gente? Real te pregunto. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 24, 2020

No me rompan mas las pelotas que estoy embarazada, sin filtro y con menos paciencia que nunca. — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 24, 2020

Y LAS COSAS QUE USO PARA LA CARA, NI LAS VENDO, NI RECIBO COMISIÓN, NI RECLUTO GENTE. ASÍ Ó MÁS CLARO? — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 24, 2020

Muere ahí? Hace más de una semana que están jodiendo con el temita! pic.twitter.com/H6114ymKHy — Eugenia Suarez ♛ (@chinasuarez) May 24, 2020