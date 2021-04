Chiche Gelblung se quebró ante la noticia de la muerte de Mauro Viale: "Nadie se cuidaba el cuerpo más que él"

Este domingo, la muerte de Mauro Viale (73) tomó por sorpresa a Rodrigo Lussich mientras conducía El Show de Los Escandalones y el conductor decidió comunicarse con amigos y colegas del periodista. En este marco, Chiche Gelblung no pudo contener la emoción y se quebró al aire al recordar el carácter y la amistad que lo unía con el emblemático periodista de América.

“No lo puedo creer, no puedo entenderlo, te juro. Tampoco sé si fue una complicación del covid o de la vacuna, porque no se sabe si fue una trombosis, qué se yo. Nadie se cuidaba el cuerpo mejor que Mauro: todos los días haciendo gimnasia a las 6 de la mañana. ¡No lo puedo creer! La verdad es que estoy demolido”, dijo Gelblung en referencia a que el conductor cumplía con todas las indicaciones de sus médicos.

“Yo estuve con él hasta el miércoles pasado y el jueves él se vacunó. El jueves faltó porque se vacunó, yo lo seguía en el horario de la radio así que el jueves me contaron que se fue a vacunar y el viernes me entero que le había dado positivo el covid”, dijo Chiche antes de que lo dominara la emoción. “¡Se fue un grande! No lo puedo creer, Rodrigo. La verdad es que estoy muy, muy triste. ¡Qué cagada, che!”, dijo el periodista de Polémica en el bar entre lágrimas.