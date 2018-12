Una vez más la pista de Bailando 2018 ofició de escenario para el romance. Luego de que la relación de amistad de Jimena Barón con Mauro Caiazza se conviertiera en una relación seria, los subcampeones del certamen siguen escribiendo más capítulos a su linda historia de amor.

Y fiel usuaria a las redes, donde despierta risas entre sus seguidores con sus desopilantes anécdotas de su vida, Jimena dio a conocer una charla privada con el bailarín... ¡y súper hot!: "Qué potro que sos, por Dios. Quiero robar tus genes y venderlos. Me haría millonaria. Y también te quiero partir en ocho cuando vengas", se llegá a leer en la captura que la artista subió a Instagram Stories.

"Qué lástima que comí como un cerdo y seguro cuando llegues este roncando y babeando. Igual no me jode, si querés me podés tocar una teta aunque duerma", fue la forma súper sensual que eligió la enamorada mujer para cerrar su ida y vuelta.

¡Pareja fogosa!

Foto: Captura de Instagram Stories.