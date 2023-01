Charlotte Caniggia quiere abandonar El Hotel de los Famosos 2, a horas de haber ingresado: "Me parece que esto no es lo mío"

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia debutó como staff y confesó sus deseos de abandonar el programa al ver las tareas que debió realizar para mantener todo limpio y asistir a los huéspedes.

Alertada por esto, Rocío Marengo indagó a su compañera: "¿Por qué te querés ir?", le consultó A lo que la hermana de Alex Caniggia (el ganador de la primera edición de reality de eltrece), se sinceró: "No como y tengo frío”.

“Ustedes están todos re bien. Es un montón, bolu…, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”, agregó.

“Tengo ganas de irme, no pensé que iba a ser tan duro. Creo que no es lo mío", cerró la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, dejando en claro sus deseos de dar a un paso al costado en este nuevo desafío.

¿Se irá Charlotte Caniggia de El Hotel de los Famosos 2?

PAMPITA ADELANTÓ UN DETALLE PARTICULAR DE EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Si bien El Hotel de los Famosos 2 se verá al aire por la pantalla de eltrece desde enero, las grabaciones del reality ya comenzaron. Y sin tapujos para dar algunos detalles, Carolina “Pampita” Ardohain sorprendió con su información.

“Viene todo más fuerte. Los participantes tienen mucho carácter, son personalidades muy distintas; pero vienen todos a ganar. Así que van a hacer lo que sea necesario para llevarse el súper premio”, comenzó diciendo la conductora del ciclo de eltrece en una nota que hizo para Socios del Espectáculo.

“Desde el primer día, fue una temporada que nos sorprendió a todos por las ganas, por lo desaforados que estaban y por las personalidades de cada uno y como defendían los suyo”, agregó, dejando en claro qué se vera de cada famoso.

"SE VA A VENIR MUY PICANTE Y MUY FOGOSO TAMBIÉN, DESDE EL PRINCIPIO. NO LES PUEDO ADELANTAR EXACTAMENTE QUIÉNES, PERO VA A PASAR EN TODO EN POQUITOS DÍAS. YA HAY VARIAS PAREJITAS". G-plus

Y cerró, con una sonrisa pícara: “ Se va a venir muy picante y muy fogoso también, desde el principio. No les puedo adelantar exactamente quiénes, pero va a pasar en todo en poquitos días.. Y, bueno, cuando están encerrados, empiezan a mirar con cariño al de al lado, ¿o no? Además, son todos lindos”.