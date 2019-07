Charlotte Caniggia presentó a Roberto, su novio empresario, en ShowMatch: "¿Se piensan que yo me como a feos?"

Desde su debut en el Súper Bailando, Charlotte Caniggia jugó al misterio sobre quién era Roberto Storino Landi, su novio, al que ella llama simplemente Robert, del que prefirió contar pocos datos y no lo mostraba en sus redes sociales. Finalmente la joven dio ese paso y Tinelli lo mostró en el aire de ShowMatch por primera vez.

Desde un principio al ver al nuevo novio de la mediática, Tinelli jugó con que tenía un look de jugador de fútbol. Luego el muchacho contó que tiene 34 añoses un empresario relacionado al rubro automotriz. “La conozco desde hace 6 meses”, contó Robert, que además no tuvo ningún problema en manifestar su amor por la hija de Mariana Nannis. “Yo le digo ‘te amo’”, aseguró, cuando el conductor indagó sobre sus sentimientos.

Charlotte: "¿Vos pensás que me como a feos? Me gustan los chicos serios. Boludos hay para tirar al techo". G-plus

Charlotte también se mostró feliz, pero a su estilo: “Yo a veces le digo que lo amo. Él es romántico y yo no”, dijo entre risas, mientras Tinelli insistía que no podía creer la pareja que había elegido Charlotte. “¿Vos pensás que me como a feos? Me gustan los chicos serios. Boludos hay para tirar al techo”, lanzó, ocurrente.

¡Aquí está, este es! Charlotte Caniggia presentó a su novio, Roberto en ShowMatch.