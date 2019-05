El misterio del novio de Charlotte Caniggia terminó siendo revelando cuando en el Súper Bailando mostraron por primera vez la foto del muchacho. La mediática lo tomó con humor y terminó mostrando su faceta más hot.

“Primero es todo sexual. Si no hay nada sexual no pasa a ser novio. Si el sexo es malo, no es novio”, aseguró Charlotte, levantando ovación en la tribuna femenina. “Si viene mal, limpieza total”, sentenció antes de despacharse con cuál es el máximo requisito que tiene que tener un novio suyo y no es su billetera.

"Roberto viene bien sino ya lo descartaba". G-plus

“Lo más importante es… Esto lo dice mi mamá”, empezó diciendo la mediática, mientras Tinelli le pedía que le comentara al oído el requisito, mientras ella hacía señas con las manos alusivas a la dotación del pene. “Roberto viene bien sino ya lo descartaba”, afirmó, para repetir que eso es “lo más importante”. ¡En llamas!

