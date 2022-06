Charlotte Caniggia contó por qué no aceptaría estar en El Hotel de los Famosos: "No me gusta convivir con las personas"

En medio del éxito y las repercusiones que despertó El Hotel de los Famosos, Charlotte Caniggia (la hermana de Alex que se convirtió en uno de los participantes del reality de eltrece) se sinceró en una nota que dio para Intrusos y reveló por qué no sería parte del programa.

Así fue el ida y vuelta de Alexis Puig, el cronista del ciclo de América, y Charlotte:

Alexis: -El Hotel de los Famosos, ¿es una posibilidad en tu vida?

Charlotte: -No, no.

A: -Pero la verdad es que estaría bueno verte adentro.

C: -Sí, ya sé. Pero no, no.

A: -¿Por qué no?

C: -¡Porque no! Hay veces que sí y hay veces que no.

A: -¿Pero es porque no querés hacer los juegos? ¿Porque no querés exponer tu vida privada?

C: -No, no. No me gusta convivir con las personas. A mí me gustan más los realities que vas, grabás y ya está.

