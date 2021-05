Charlotte Caniggia, cara a cara con Pampita tras su polémica renuncia a su programa: "Tuve un encuentro con ella y no me gustó"

"La pasé como el cu… en su programa, Pampita me traicionó por rating". Así de tajante había sido el análisis de Charlotte Caniggia en Los Mammones, tras su breve paso por Pampita Online. Ahora, a tres meses de aquella picante declaración, la participante volvió a estar a cara con la jurada de La Academia de ShowMatch y volvieron a tocar el tema en vivo.

“Fuiste panelista de Pampita por un día en Pampita Online”, comenzó diciendo Marcelo Tinelli. A lo que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se sinceró ante las cámaras: “Sí, no duré nada. Tuve un encuentro ahí con Pampita y no me gustó”, sorprendió Charlotte.

“Conmigo no, con Yanina Latorre”, se apuró a aclarar la top. Sin embargo, la joven mantuvo su postura: “Bueno me pele con Yanina pero no fue tan así".

“Igual no me quiero pelear con Pampita, Marce”, cerró Charlotte, sin querer entrar en un nuevo cruce con Carolina Ardohain en su debut en el certamen donde la top deberá juzgarla.