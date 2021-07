Chantal Abad sorprendió con una nueva confesión de su vida privada: "En un momento conviví con mi ex, su ex y mi novio"

"Yo fui infiel toda mi vida" fue la confesión que Chantal Abad (40) hizo el fin de semana en Debo Decir, y desató una tremenda curiosidad. Por eso, la cocinera de Es por Ahí se animó a explayarse más sobre el tema y responder las preguntas de sus compañeros de programa.

Sin querer dar detalles sobre si en la actualidad está en pareja, tal como lo dio por hecho Guillermo Andino, Chantal comentó: "A mí lo que me pasa va mucho más allá de la pareja. Es interno". Instantes más tarde, Abad descartó haber dañado a los ex que se enteraron por televisión que sufrieron su infidelidad: "La verdad es que no, y tampoco tengo tantos exnovios".

Fue entonces que Soledad Fandiño indagó si algún ex la llamó, por lo que Chantal reveló: "Yo soy amiga, muy amiga de mis ex. Pero muy amiga". Enfática, la chef desmitificó el hecho de que no se pueda tener amistad con una expareja: "Se re puede. En un momento conviví con mi ex, su ex y yo con mi novio".

"Somos muy amigos con mis ex, y con todos me llevo súper bien, la verdad, pero con uno de ellos somos como hermanos, amigos. Fui a su casamiento, conozco a su hija, a su mujer". G-plus

Ante semejante declaración, Chantal aclaró: "Somos muy amigos con mis ex, y con todos me llevo súper bien, la verdad, pero con uno de ellos somos como hermanos, amigos. Fui a su casamiento, conozco a su hija, a su mujer".

"¡¿En qué contexto conviviste con tu ex y su novia?!”, preguntó Andino. Y la cocinera especificó: "En el momento de mi vida en que tuve este quiebre (entre 2014 y 2015) yo no tenía dónde irme a vivir, y mi ex me dijo que vaya que se le desocupaba una habitación".

"¿Cómo lograste que la novia de tu ex acepte?", preguntó Guillermo Andino. "En ese entonces él todavía no estaba de novio con su esposa. Compartíamos el alquiler", cerró Chantal Abad, sorprendiendo a todos.