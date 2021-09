Chantal Abad reveló cómo fue su charla con Soledad Fandiño por la fuerte versión de pelea: "Hablamos del tema, pero para reírnos"

Chantal Abad desmintió la versión que dio Pilar Smith en El espectador (CNN Radio), aclaró que aunque se diga lo contrario se lleva bárbaro con Soledad Fandiño, con quien comparte Es por ahí (América) y reveló que charlaron sobre las versiones de mala onda entre ambas que giran a su alrededor.

"No tengo mala relación con Soledad. Te juro que ya no sé en qué idioma decirlo. Y ya me río cada vez que me lo preguntan. No estoy acostumbrada a meterme en estos líos y no sé de dónde sacaron que nos llevamos mal. Sé que lo dijo Pilar Smith, a quien conozco de nombre, pero a quien nunca en la vida me crucé”, afirmó Chantal en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Además, reveló que charló con Soledad sobre esta versión y que ambas se rieron a más no poder de su supuesta mala onda.

"Por supuesto que con Sole hablamos del tema, pero para reírnos. ¡No lo podemos creer! Es como una bola de arena que se hace más grande, más grande... Pero con la confianza que tenemos, si hubiese existido un problema entre nosotras lo hubiésemos hablado", sentenció.

Y se despidió remarcando una vez más que se lleva tan bien con Soledad que hasta se cuentan un montón de aspectos íntimos de sus vidas.

"Con Sole hay confianza; nos hemos contado un montón de cosas. Con un programa en vivo, a veces venís cansada, te sentís mal, y lo hablás; te contás tu día a día", cerró, contundente.