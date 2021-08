Chantal Abad habló de su lucha contra la obesidad: "A los 12 años pesaba 80 kilos; comía compulsivamente por la angustia"

La chef Chantal Abad aprovechó la presencia del médico Alberto Cormillot en Es por ahí para contar su lucha contra la obesidad, por la cual recurrió a dietas y a tratamientos psicológicos y emocionales para salir adelante.

"Yo fui gorda toda mi vida. Siempre tuve problemas de peso. Fui obesa. Tuve 30 y pico de kilos de más. Yo a los 12 años pesaba 80 kilos. Tengo familia de gente gorda y la comida era costumbre para todo. Más mis problemas infantiles, emocionales, canalicé con la comida", comenzó diciendo la cocinera, hablando en primera persona de su problemática.

Luego, Chanta continuó con su relato: "Yo empecé a engordar a los 3 años y medio. Me decían de todo, 'gorda', 'gorda de m...'. Yo intenté todas las dietas que puedas imaginar, iba al gimnasio, dejé de comer. Pero yo siento que lo pude trascender, en un punto, porque creo que es un tema que lo tenés toda la vida, del que estoy atenta".

"A mí me sirvió abordar el tema desde lo emocional. Me di cuenta que la angustia y la ansiedad me hacían comer compulsivamente... Hice un tratamiento holístico. Cada vez que lo quise tratar con dietas fracasé". G-plus

Chantal Abad puntualizó cómo logró estabilizarse emocionalmente y dejar atrás el sobrepeso: "A mí me sirvió abordar el tema desde lo emocional. Después de mucho tiempo, en mi adolescencia, yo me di cuenta que algo me hacía comer compulsivamente. Tenía que ver con momentos de mucha angustia, ansiedad, rabia o enojo. Entonces hice un tratamiento holístico. Cada vez que lo quise tratar a través de las comidas, dietas, fracasé".