Chano habló por primera vez tras el violento episodio policial: "No recuerdo nada porque mi cabeza entró en shock"

Chano Moreno Charpentier reapareció públicamente y habló por primera vez después de haber recibido un balazo por parte de un policía bonaerense en un confuso episodio que tuvo lugar a fines de julio, cuando el músico habría sufrido un brote a raíz del consumo de estupefacientes.

“Me encuentro muy bien, les agradezco a todos todo este tiempo que estuvieron preocupándose. Me encuentro bárbaro. Estoy en una comunidad terapéutica, me estoy recuperando y desintoxicando. Empezando a trabajar de a poco”, aseguró a la salida de la Fiscalía de Campana, donde investigan el violento episodio que protagonizó en su casa de Exaltación de la Cruz.

Cuando le preguntaron qué recordaba de esa noche, Chano afirmó: “No tengo ni un recuerdo, realmente mi cabeza entró en shock tal vez para protegerme de lo que había pasado”.

“Tengo el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá por la situación, y por una tocada de fondo más en mi vida y espero que sea la última”, se sinceró sobre sus adicciones.

Y contó cómo está hoy en plena rehabilitación: “Estoy en una comunidad terapéutica, me levanto muy temprano, trabajando mucho mis límites, hago grupos, compongo, mucha educación sentimental y emocional. Fundamentalmente, trabajando mis límites. Estoy haciendo un poco de música”.

“Quería agradecerle a la gente que me hizo llegar su amor. No tengo contacto con el mundo exterior, leo un poco el diario, pero si hay una noticia mía la recortan. No voy a tener suficiente tiempo para agradecer a toda la gente”, cerró Chano en diálogo con TN.

El violento episodio que protagonizó Chano Moreno Charpentier, donde fue baleado

El domingo 25 de julio por la noche, la madre de Chano, Marina, llamó a la policía para contener al músico en su casa e Exaltación de la Cruz ya que estaba alterado por el consumo de estupefacientes.

En ese momento, las crónicas policiales indicaron que de acuerdo a la policía: "Llega la ambulancia, intentan contenerlo y no pueden. Tres oficiales de la policía ingresan a la casa, porque en el interior estaba Chano. En el patio delantero estaba la madre, que les dice 'está adentro, está inmanejable'", aseguró el periodista Pampa Mónaco.

"Es el oficial Facundo Amendolara quien va, de alguna manera, a tratar de aquietarlo. Ahí empieza a ser perseguido", aseguró el periodista.

De acuerdo al parte oficial, Chano habría intentado atacar al policía con un cuchillo y este debió dispararle en el abdomen, herida por la que le extirparon el bazo, el cuerpo y cola del páncreas, y el riñón izquierdo.

Sin embargo, la mamá de Chano afirmó que el rockero nunca intentó atacar a los agentes que estaban tratando de calmarlo. Por eso, la causa está en plena investigación y el exlíder de Tan Biónica debió acercarse a la Fiscalía de Campana para desbloquear su celular.