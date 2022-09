Chanchi Estévez se separó de la madre de su hijo y habló de Sabrina Carballo

Si bien Chanchi Estévez, expareja de Sabrina Carballo, intentó recomponer su relación con la madre de su hijo, no lo logró.

A corazón abierto, el exparicipante de El hotel de los famosos anunció que está separado. Y contó que sigue en contacto con su ex, con quien compartió en reality de eltrece.

"Estoy separado ahora, pero ella fue realmente el gran amor. Aparte, tuvimos un hijo que es la luz de mis ojos. Estuve dos meses y medio y fue difícil separarme de él...".

"Con la madre tengo una relación excelente, pero no funcionó el intento de volver. La convivencia, tal vez”, expresó Chanchi en diálogo con Toda la vida.

CHANCHI ESTÉVEZ REVELÓ QUE SIGUE EN CONTACTO CON SABRINA CARBALLO

Antes de cerrar, Chanchi contó que Sabrina, buena onda, siempre le dice de juntarse.

"Es mucho decir que es el gran amor de mi vida. Estuve muy enamorado de Sabri, estuvimos 4 años juntos, con proyectos, casa, todo... Pero, realmente, el amor de mi vida fue la madre de mi hijo...".

"Con Sabri hablo, de vez en cuando me dice 'Nos tenemos que juntar, me tenés que aclarar eso'. Sigue con eso", cerró Chanchi haciendo hincapié en que su gran amor no fue Sabrina, sino la madre de su hijo.

