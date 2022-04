Chanchi Estévez se confesó con Pampita tras volver a El Hotel de los Famosos: "No me gusta verme enojado"

La fuerte pelea que mantuvo con Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos generó que Chanchi Estévez decidiera armar las valijas para abandonar el programa. Sin embargo, luego de que optara por seguir en juego, el exfutbolista se confesó con Pampita.

“La verdad es que extraño mucho a mi nene, estoy medio golpeado y cansado. También tuve una discusión con Sabri (su expareja), que es una persona que quiero mucho, y no me gusta ponerme en esa situación de gritarnos o tratarnos mal”, comenzó diciendo Chachi.

“Pensé que lo mejor era dar un paso al costado, dejar que ella se quedé y yo retomar con mi vida normal y estar con mi hijo que lo extraño mucho”, agregó, a corazón abierto.

Y reafirmó su postura: “Básicamente es eso. Extraño mucho a mi nene, ya hace mucho tiempo que estamos acá y no me gusta verme enojado porque me gusta participar, me gustan los juegos y la estoy pasando espectacular”.

Por último, después de que la conductora lo alentara a darlo todo en el reality, Estévez cerró: “Te doy mi palabra para hacer todo lo posible para dar vuelta todo esto y llegar lo más lejos posible”.