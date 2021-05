Celeste Muriega lanzó una bomba sobre Jimena Baron y Mauro Caiazza: "Pasaron todo el fin de semana juntos"

En La Previa de La Academia (de lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) recordaban a las muchas parejas que se formaron y se separaron entre participantes de ShowMatch. Entre los muchos nombres que circularon en la conversación, detacaron los de Jimena Barón y Mauro Caiazza, que según Celeste Muriega se habrían reconciliado.

“Hay una supuesta reconciliación entre ellos dos. ¿Estoy tirando bomba? Que me lo demientan si quieren pero estuvieron todo el fin de semana juntos”, lanzó la bailarina, dejando perplejos a sus compañeros. “Perdón que lo diga pero es la info que me llegó. Hay fotos, no estoy hablando porque sí”, agregó.

Asimismo Celeste Muriega señaló que, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, a Caiazza "no se lo confundieron con el Tucu López”, recordó que Jimena Barón “es muy de volver con sus ex” y reveló que ambos “quieren apostar al amor”. “Mauro está en otra etapa de su vida, dejó el baile y está haciendo algo un poco más espiritual. No quiere saber nada con las luces”, agregó por su parte el productor Gabriel Fernández, negando que el bailarín quiera rergesar a Showmatch por la puerta grande.