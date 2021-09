Celeste Muriega habló de su último encuentro con Hernán Drago en medio del rumor de romance con Martín Baclini

En medio de los rumores de romance con Martín Baclini, Celeste Muriega habló sobre Hernán Drago y sembró el misterio cuando le preguntaron por la última vez que se vieron. Aunque hoy por hoy está soltera, meses atrás había confirmado su affaire con el modelo.

"Hace mucho tiempo que no concreto esto de la cita con alguien. Romper esa barrera de 'venite a cenar o a tomar un mate' no existe, hace medio año que no pasa eso. Desde el 15 de marzo que no tengo un encuentro, lo tengo contado", contó Celeste en La previa de La Academia (Ciudad Magazine).

Entonces, cuando le preguntaron con quién vivió ese último "encuentro" amoroso, Lourdes Sánchez la mandó al frente. "¡Con Hernán Drago!", exclamó, sin filtro.

Pícara, Celeste no negó la información de la conductora y cerró con una misteriosa frase que dejó más dudas que certezas.

"No puedo, se me fue la memoria... No da decir. Hay que decirle a Marcelo Tinelli, viste que a Marcelo le encanta armar parejitas... Bueno, en una de esas me encuentra algo", concluyó.

¿Qué dirá Hernán?