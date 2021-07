Celeste Muriega enfrentó los rumores de romance con el Tucu López: "Vi su obra tres veces y él me invitó una cuarta"

Está más que claro que Hernán Drago dejó pasar la oportunidad con Celeste Muriega, y ahora es el Tucu López el que se estaría cerca de la modelo. Los rumores indicaban que el actor de Sex la había invitado en tres ocasiones a que vaya al teatro, y la propia panelista de La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) lo confirmó con picardía: "Me volvió a invitar para que vaya, pero una cuarta vez me parece un montón"

Instalada la versión que nació en Intrusos sobre el incipiente affaire, la actriz descartó haber llegado tarde al estudio porque se había demorado con el locutor: "Nadie me lleva ni me trae, soy muy independiente. Te vas a quedar con las ganas. No pasó nada porque ustedes, la prensa, me espantan a los candidatos antes de tiempo".

Luego, Muriega se explayó: "Hicimos una entrevista cuando el Tucu fue al piso y hubo buena onda. En Intrusos percibieron más buena onda de la que noté yo, pero yo ya venía viendo al Tucu en sus obras de teatro. A la última fui como tres veces, no la entendía y volvía. En realidad, más que nada fui a ver a mis compañeras de Bien Argentino, Adabel Guerrero, Noelia Marzol".

"Me invitó por Instagram, todo surgió después de la nota en Intrusos, que quedó buena onda". G-plus

"La cuestión es que ahora el Tucu me volvió a invitar, pero me parece un montón que vaya una cuarta vez. Me invitó por Instagram, todo surgió después de la nota en Intrusos, que quedó buena onda. Me invitó al teatro porque sabe que me encanta ver la obra. Antes no me había escrito nunca. De hecho, el chatea con mis compañeras y también las invitó".

"Me parece un lindo chico, pero no sé si es mi estilo. ¡Y no tengo estilo!". Aunque luego le dio la razón a Lourdes Sánchez de que le gustaban los romanticones, los que la remaban, mandaban mensajes, invitaban a cenar: "Lu entendió todo".

Al final, Celeste Muriega enfatizó que con el Tucu López no hubo ningún tipo de acercamiento ¿por ahora?: "No pasó nada de nada".