Celeste Cid hizo esta impactante confesión estética a 20 años de Resistiré.

Celeste Cid recordó el estreno de Resistiré, en 2003, novela que la tuvo como protagonista junto a Pablo Echarri y que fue un éxito rotundo.

Junto a una foto con el actor durante la novela, la actriz reveló cómo hacía para lucir su característico corte de cabello, súper cortito y a la perfección, en cada uno de los capítulos.

"Para quienes me dicen 'quería tu corte de pelo', les cuento que me lo cortaba con maquinita de afeitar. Quienes me conocen saben de mis raptos con el pelo. Me divertí mucho... Esa manera capricorniana de meter mano también. Qué pesada, señora. Cálmese", bromeó vía Instagram.

DULCE MENSAJE DE CELESTE CID A SU HIJO ANTÓN POR SUS SEIS AÑOS

Enternecida y nostálgica, así se mostró Celeste en Instagram.

"Cada vez que veo este video me vuelvo a reír y a sonreír. Tenías 1 año y ya tenías el carácter de hoy".

"Antón: si de más grande lees esto, dejo por sentado aquí también todo lo que te amo, que es mucho, nada nuevo, ya sé, te lo digo todo el tiempo".

"Qué aburrida mamá, ya sé que sabes. Y a mí me hace muy feliz que lo sepas. Felices 6 años, niño Atún", le dedicó la actriz a su hijo, muy cariñosa.